WTA 125 Bari: La situazione aggiornata. Domani la conferenza stampa di presentazione del torneo

E’ tutto pronto al Circolo tennis di Bari per l’edizione 2023 dell’Open Delle Puglie, il torneo Wta 125 che porterà sulla terra rossa pugliese il grande tennis femminile. Dal 2 al 10 settembre, la struttura del capoluogo pugliese catalizzerà le attenzioni del mondo della racchetta.

La presentazione ufficiale dell’evento è prevista venerdì 1 settembre alle ore 11 al Circolo Tennis di via Martinez. A rappresentare la Regione Puglia ci sarà il governatore Michele Emiliano, assieme agli assessori Raffaele Piemontese (Sport), Gianfranco Lopane (Turismo) e Rosa Barone (Welfare). Per il Comune di Bari interverranno il sindaco Antonio Decaro e l’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli. La Federazione Italiana Tennis sarà rappresentata da Isidoro Alvisi (vice presidente nazionale), Donato Calabrese (consigliere nazionale) e Francesco Mantegazza (Fitp Puglia).

Spazio anche alle realtà che hanno voluto sostenere un evento, che ha anche ricadute importanti sul turismo. Alla conferenza stampa parteciperà Luca Scandale, direttore generale di Puglia Promozione, impegnata nel co-marketing dell’evento con gli assessorati al Turismo e allo Sport della Regione Puglia. Ci sarà anche Francesco Crudele consigliere del cda di Acquedotto Pugliese, ente protagonista di una mostra fotografica sull’acqua allestita all’interno del circolo barese.

L’Open delle Puglie non è solo sport, perché grande attenzione verrà posta anche sugli aspetti sociali di grandi attualità: ecco spiegato l’intervento di Maria Pia Vigilante presidente della onlus Giraffa, da tempo impegnata contro la violenza di genere. A fare gli onori di casa ci saranno la presidente del Ct Bari, Nicoletta Virgintino e il direttore sportivo Giorgio Catalano. Infine, tutti gli ultimi dettagli del torneo internazionale saranno comunicati dal direttore tecnico ed organizzatore, Enzo Ormas.

Bari, Italy WTA 125

Date: 9/4/2023 Original Cut Off: 100 Ranking Date: 8/7/2023

Draw Size: 32 Direct Acceptances: 22 Wild Cards: 6 Qualifiers: 4 Special Exempts: 0

Main Draw Singles

60 Cornet, Alize (FRA)

62 Burel, Clara (FRA)

65 Tig, Patricia Maria (ROU) SR

97 Kovinic, Danka (MNE)

102 Cristian, Jaqueline (ROU)

104 Martincova, Tereza (CZE)

106 Tomova, Viktoriya (BUL)

112 Danilovic, Olga (SRB)

113 Minnen, Greet (BEL)

116 Bolsova, Aliona (ESP)

118 Errani, Sara (ITA)

125 Parrizas-Dias, Nuria (ESP)

129 Zidansek, Tamara (SLO)

139 Bassols-Ribera, Marina (ESP)

141 Riera, Julia (ARG)

144 Pigossi, Laura (BRA)

147 Juvan, Kaja (SLO)

152 Noha-Akugue, Noma (GER)

154 Semenistaja, Darja (LAT)

155 Sramkova, Rebecca (SVK)

157 Serban, Raluca (CYP)

160 In-Albon, Ylena (SUI)