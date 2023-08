Us Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. In campo tra gli altri Novak Djokovic, Iga Swiatek e il match Kvitova vs Wozniacki (LIVE)

Us Open 2023 - Day 3

🇺🇸🎾🏆 Us Open – 2° Turno – hard

Arthur Ashe Stadium – Ore: 18:00

M. Andreeva vs C. Gauff



Il match deve ancora iniziare

B. Zapata Miralles vs N. Djokovic



Il match deve ancora iniziare

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

S. Ofner vs F. Tiafoe



Il match deve ancora iniziare

P. Kvitova vs C. Wozniacki



Il match deve ancora iniziare





Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00

E. Mertens vs D. Collins



Il match deve ancora iniziare

I. Swiatek vs D. Saville



Il match deve ancora iniziare

D. Thiem vs B. Shelton



Il match deve ancora iniziare

Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00

E. Rybakina vs A. Tomljanovic



Il match deve ancora iniziare

J. Varillas vs T. Fritz



Il match deve ancora iniziare





Grandstand – Ore: 17:00

S. Tsitsipas vs D. Stricker



Il match deve ancora iniziare

V. Azarenka vs L. Zhu



Il match deve ancora iniziare

C. Gauff / J. Pegula vs Q. Gleason / E. Mandlik



Il match deve ancora iniziare

C. Ruud vs Z. Zhang



Il match deve ancora iniziare





Court 17 – Ore: 17:00

T. Townsend vs B. Haddad Maia



Il match deve ancora iniziare

B. Bonzi vs C. Eubanks



Il match deve ancora iniziare

T. Paul vs R. Safiullin



Il match deve ancora iniziare

J. Brady vs M. Linette



Il match deve ancora iniziare





Court 5 – Ore: 17:00

Y. Miyazaki vs B. Bencic



Il match deve ancora iniziare

L. Djere vs H. Gaston



Il match deve ancora iniziare

A. Kalinskaya vs S. Cirstea



Il match deve ancora iniziare

M. McDonald / A. Mies vs A. Fils / L. Van Assche



Il match deve ancora iniziare

Court 10 – Ore: 17:00

W. Blumberg / S. Johnson vs J. Cash / H. Patten



Il match deve ancora iniziare

A. Schmiedlova vs R. Masarova



Il match deve ancora iniziare

L. Marozava / I. Martins vs B. Mattek-Sands / A. Potapova



Il match deve ancora iniziare

O. Center / K. Fakih vs L. Fernandez / T. Townsend



Il match deve ancora iniziare

L. Chan / I. Dodig vs G. Olmos / T. Puetz



Il match deve ancora iniziare

Court 11 – Ore: 17:00

M. McDonald vs B. Gojo



Il match deve ancora iniziare

K. Muchova vs M. Frech



Il match deve ancora iniziare

A. Mannarino vs F. Marozsan



Il match deve ancora iniziare

J. Ostapenko vs E. Avanesyan



Il match deve ancora iniziare





Court 12 – Ore: 17:00

L. Davis vs K. Juvan



Il match deve ancora iniziare

J. Vesely vs F. Cerundolo



Il match deve ancora iniziare

J. Cerundolo vs A. Davidovich Fokina



Il match deve ancora iniziare

J. Cabal / R. Farah vs N. Godsick / E. Quinn



Il match deve ancora iniziare





Court 13 – Ore: 17:00

T. Griekspoor / T. Kokkinakis vs A. Frusina / A. Ganesan



Il match deve ancora iniziare

S. Sorribes Tormo vs X. Wang



Il match deve ancora iniziare

X. Wang vs B. Pera



Il match deve ancora iniziare

T. Droguet vs J. Mensik



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ore: 17:00

J. Murray / M. Venus vs G. Escobar / A. Nedovyesov



Il match deve ancora iniziare

O. Kalashnikova / I. Shymanovich vs D. Krawczyk / D. Schuurs



Il match deve ancora iniziare

G. Duran / T. Etcheverry vs N. Lammons / J. Withrow



Il match deve ancora iniziare

G. Minnen / Y. Wickmayer vs Y. Sizikova / K. Zimmermann



Il match deve ancora iniziare





Court 6 – Ore: 17:00

M. Jones / J. Loeb vs M. Kolodziejova / L. Noskova



Il match deve ancora iniziare

M. Melo / J. Peers vs L. Glasspool / H. Heliovaara



Il match deve ancora iniziare

S. Aoyama / E. Shibahara vs R. Montgomery / C. Ngounoue



Il match deve ancora iniziare

D. Collins / R. Harrison vs S. Hsieh / M. Arevalo



Il match deve ancora iniziare

N. Melichar-Martinez / M. Ebden vs A. Danilina / H. Heliovaara



Il match deve ancora iniziare





Court 7 – Ore: 17:00

S. Bolelli / A. Vavassori vs R. Ram / J. Salisbury



Il match deve ancora iniziare

A. Karatsev vs R. Carballes Baena



Il match deve ancora iniziare

R. Hijikata vs M. Fucsovics



Il match deve ancora iniziare

A. Bolsova / R. Masarova vs A. Cornet / K. Piter



Il match deve ancora iniziare

Court 8 – Ore: 17:00

R. Haase / N. Mektic vs N. Cacic / V. Cornea



Il match deve ancora iniziare

I. Begu / A. Kalinina vs M. Kostyuk / E. Ruse



Il match deve ancora iniziare

A. Behar / A. Pavlasek vs P. Oswald / B. van de Zandschulp



Il match deve ancora iniziare

L. Bronzetti / E. Hozumi vs K. Pliskova / D. Vekic



Il match deve ancora iniziare





Court 9 – Ore: 17:00

F. Cabral / R. Matos vs S. Gille / J. Vliegen



Il match deve ancora iniziare

S. Chang / A. Parks vs A. Guarachi / M. Niculescu



Il match deve ancora iniziare

S. Baez / L. Martinez vs M. Arnaldi / B. Stevens



Il match deve ancora iniziare

S. Kenin / C. Vandeweghe vs C. Bucsa / A. Panova



Il match deve ancora iniziare

Z. Yang / K. Krawietz vs L. Kichenok / J. Zielinski



Il match deve ancora iniziare





Court 14 – Ore: 17:00

N. Barrientos / A. Goransson vs R. Arneodo / S. Weissborn



Il match deve ancora iniziare

T. Maria / A. Rus vs A. Krueger / A. Kulikov



Il match deve ancora iniziare

B. McLachlan / Y. Nishioka vs A. Erler / L. Miedler



Il match deve ancora iniziare

M. Purcell / J. Thompson vs L. Harris / M. Kecmanovic



Il match deve ancora iniziare

Court 15 – Ore: 17:00

M. Kato / A. Sutjiadi vs E. Alexandrova / A. Sasnovich



Il match deve ancora iniziare

C. O’Connell / A. Vukic vs R. Bopanna / M. Ebden



Il match deve ancora iniziare

B. Strycova / M. Vondrousova vs T. Mihalikova / Y. Xu



Il match deve ancora iniziare

B. Krejcikova / K. Siniakova vs M. Ninomiya / S. Santamaria



Il match deve ancora iniziare