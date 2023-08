Dagli Us Open: Lorenzo Musetti ed il dato negativo. 9 teste di serie eliminate nella prima giornata. Christopher Eubanks e l’aiuto di Isner in un momento difficile. Caroline Wozniacki parla di tennis e maternità. Cori Gauff tra picchi di tensione e l’applauso degli Obama

Lorenzo Musetti è stato uno dei protagonisti inaspettatamente deludenti nel primo giorno dell’US Open, sconfitto da Titouan Droguet, attualmente 171° nel ranking mondiale. Questo incontro si è già iscritto negli annali dei Grand Slam, essendo solo la quinta volta nell’Era Open che un giocatore classificato al di fuori della top-150 è riuscito a superare uno dei primi 20 del mondo nei principali quattro tornei dell’anno. Il tennista francese prosegue una serie di sorprese, con una vittoria che può essere paragonata a quelle viste in altri tornei di questa stagione.

Giornata fruttuosa in termini di spettacoli e sorprese quella vissuta all’US Open 2023, con la prima giornata di competizione che ha visto l’eliminazione di alcuni seri candidati a raggiungere le fasi avanzate. Holger Rune e Maria Sakkari sono i giocatori di punta ad essere usciti a sorpresa, mentre Lorenzo Musetti e Félix Auger-Aliassime, entrambi nella parte di tabellone di Djokovic, lasciano una strada piuttosto sgombra. Sebastian Korda ha subito un’altra delusione, portando a un totale di 5 teste di serie eliminate nel tabellone maschile e 4 in quello femminile.

🇺🇸 Teste di serie eliminate nel 1° giorno dell’US Open 2023:

Sebastian Korda 🇺🇸

Alexander Bublik 🇰🇿

Holger Rune 🇩🇰

Lorenzo Musetti 🇮🇹

Félix Auger-Aliassime 🇨🇦

Elisabetta Cocciaretto 🇮🇹

Veronika Kudermetova 🇷🇺

Anhelina Kalinina 🇺🇦

Maria Sakkari 🇬🇷

Christopher Eubanks è senza dubbio uno dei possibili protagonisti agli US Open. Il giovane tennista ha già guadagnato l’accesso al secondo turno, avendo sconfitto Kwon, mostrando un gioco brillante e carico anche di aspettative dei tifosi.

In conferenza stampa, Eubanks non ha nascosto l’entusiasmo per il calore e il sostegno ricevuto dai tifosi. Non solo si è detto soddisfatto del suo attuale livello di gioco, ma ha anche condiviso un episodio che ha segnato un punto di svolta nella sua carriera professionale.

“Mi sono allenato duramente e ho imparato ad apprezzare ogni momento di questo percorso”, ha affermato l’americano. “Ho attraversato periodi difficili, momenti in cui dubitavo di poter mai diventare un buon giocatore.”

Un aneddoto particolarmente significativo ha avuto luogo alcuni anni fa ad Acapulco. “Ero frustrato e in quel momento John Isner si è avvicinato a me”, ha raccontato Eubanks. “Mi ha fatto capire che, per giocatori alti come noi, può richiedere più tempo del solito per trovare il proprio stile di gioco ideale. Tuttavia, John ha visto in me qualcosa di speciale, qualcosa che mi differenziava. Mi ha assicurato che avrei ottenuto successo e mi ha incoraggiato a non avere fretta, ma a perseverare. Ha promesso che avrei visto i frutti del mio lavoro, prima o poi.”

Quelle parole sono state illuminanti per Eubanks, donandogli una profonda tranquillità. “Isner mi ha insegnato a essere paziente e a credere in me stesso”, ha concluso. Ora, con l’US Open 2023 ancora in corso, il mondo sta attento a vedere fino a dove potrà spingersi questo promettente talento.

Caroline Wozniacki ha confermato il suo talento indiscusso sul campo da tennis, avanzando brillantemente al secondo turno dell’US Open 2023. Ha superato Birrell mostrando tutte le sue qualità e preparandosi ora per l’incontro con Petra Kvitova.

“Sono perfettamente consapevole di ciò che devo fare per sconfiggerla”, ha dichiarato Wozniacki in conferenza stampa. “Sono una giocatrice estremamente competitiva e so che, se gioco al mio livello, posso battere chiunque. Sento di migliorare continuamente nel prendere decisioni e desidero godermi al massimo questa esperienza”.

Oltre alle sue ambizioni sportive, la Wozniacki ha condiviso con i giornalisti un assaggio della sua vita fuori dal campo, parlando di come concilia la sua carriera di tennista con il ruolo di madre. “Quando entro in campo, la mia concentrazione è totalmente sul tennis. Ho dato un bacio ai miei bambini prima di uscire, dicendo loro che mamma stava andando a lavorare. Spero stiano dormendo serenamente. Olivia voleva venire con me, adora il tennis”, ha raccontato con un sorriso.

La Wozniacki, con il suo talento e la sua determinazione, rappresenta un esempio non solo come atleta d’élite, ma anche come madre che riesce a bilanciare perfettamente la passione per lo sport con gli affetti familiari.

La giovane promessa del tennis americano, Cori Gauff, ha illuminato la notte dell’US Open superando Laura Siegemund in un incontro particolarmente teso durante il primo turno. La tensione si è manifestata principalmente a causa delle continue interruzioni della tennista tedesca, che ha preso un tempo insolitamente lungo per prepararsi a ricevere il servizio di Gauff.

In conferenza stampa, post incontro, Cori è stata interrogata proprio su questo episodio, e ha dimostrato grande maturità nella sua risposta: “Quando ti confronti con gli altri con rispetto e presenti la tua prospettiva, non penso che le cose possano andare male. È fondamentale farsi rispettare e denunciare le ingiustizie. Credo che Laura stesse facendo qualcosa fuori regolamento e era giusto segnalarlo”.

Ma la serata ha avuto per Gauff anche un’emozione speciale fuori dal campo: la visita degli Obama. “È stato incredibile”, ha condiviso entusiasta. “Sono venuti a trovarmi negli spogliatoi e si sono congratulati per aver agito seguendo le mie convinzioni e mostrando personalità.”

Ora, con la vittoria sulle spalle e l’incoraggiamento di figure così prestigiose, Cori Gauff è pronta per il suo prossimo incontro contro Mirra Andreeva. Il percorso dell’US Open continua e Gauff si sta dimostrando, una volta di più, un talento da tenere d’occhio.





Marco Rossi