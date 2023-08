Notizie dal Mondo: Johanna Konta difende Djokovic, “Merita Molto Più Riconoscimento”. Il Ritorno di Alja Tomljanovic, l’australiana è pronta per l’US Open. Emma Raducanu alla ricerca di un nuovo inizio (Video)

Il mondo del tennis ha sempre avuto le sue polemiche, sia dentro che fuori dal campo. Tuttavia, raramente abbiamo assistito a un’atleta che difende un collega con tanta passione come ha fatto recentemente Johanna Konta riguardo a Novak Djokovic.

In un’intervista rilasciata a tennis365.com, la tennista britannica ha espresso la sua profonda ammirazione per Djokovic e ha manifestato quanto le sembri ingiusto il trattamento che il serbo riceve dalla maggior parte della gente. “Si merita un trattamento molto migliore di quello che riceve”, ha dichiarato Konta, sottolineando la sfida che Djokovic ha dovuto affrontare nel panorama tennistico mondiale.

Molti lo hanno etichettato come il “cattivo”, colui che ha osato interrompere il dominio di due icone amate del tennis, Roger Federer e Rafael Nadal. Tuttavia, come ha sottolineato Konta, “questo sport non sarebbe quello che è oggi senza tutto ciò che ha fatto [Djokovic]”. Il serbo ha apportato un’influenza significativa e ha certamente lasciato il suo segno.

Konta non ha esitato a toccare il cuore del problema: la tendenza di alcune persone a demonizzare chi è in cima. “Credo che ci siano persone pronte a unirsi al coro di chi odia e attaccano il migliore”, ha affermato. Ma ciò che colpisce di più è la sua convinzione che molti di coloro che criticano Djokovic non siano nemmeno in grado di spiegare il motivo di tale avversione.

Avendo condiviso la sua intera carriera con Djokovic nel circuito, Konta ha potuto osservare da vicino i trionfi e le sfide del serbo. La sua speranza per lui è chiara: che possa aggiudicarsi il suo 24º titolo del Grand Slam a New York, consolidando ulteriormente il suo status.

In un’epoca in cui le opinioni vengono spesso formate senza una comprensione profonda dei fatti, le parole di Konta ci ricordano l’importanza di guardare oltre le superficialità e di riconoscere il talento e l’impegno di atleti come Novak Djokovic.

Uno dei nomi che ha fatto molto parlare durante l’edizione precedente del torneo di Flushing Meadows è senza dubbio quello di Alja Tomljanovic. La tennista australiana aveva sorpreso tutti con la sua brillante performance, raggiungendo i quarti di finale. Tuttavia, poco dopo quel successo, è scomparsa dalle scene a causa di una grave lesione al ginocchio che l’ha tenuta lontana dai campi di gioco per tutto l’anno.

La buona notizia per i fan del tennis e in particolare per i sostenitori di Tomljanovic è che la stella australiana sembra ora completamente recuperata e pronta a tornare in azione. E quale palcoscenico migliore per il suo ritorno se non l’US Open 2023? Un torneo particolarmente significativo per lei, visto che dovrà difendere il risultato ottenuto l’anno precedente.

A 30 anni, l’età in cui molti potrebbero iniziare a pensare al ritiro o a vedere diminuire le loro performance, Tomljanovic dimostra di avere un obiettivo chiaro in mente: tornare ai vertici del tennis mondiale e ottenere risultati ancora più prestigiosi.

Un nuovo inizio, una rinascita. Questo è ciò che Emma Raducanu sta cercando in questa fase cruciale della sua vita personale e professionale. La giovane tennista britannica, che ha catturato l’attenzione del mondo con le sue incredibili performance, sta cercando di riconciliarsi con il tennis e, soprattutto, con se stessa.

Dopo aver subito un intervento chirurgico per affrontare gravi infortuni che hanno interrotto la sua ascesa nel mondo del tennis, Raducanu è tornata agli allenamenti. E per farlo, ha scelto un luogo lontano dai riflettori e dai continui clamori mediatici che la circondano in patria: la città di Shenyang, in Cina, luogo d’origine di sua madre.

Questo ritorno alle radici non è solo simbolico, ma rappresenta anche un’opportunità per Emma di riconnettersi con la sua eredità e di trovare un equilibrio nella sua vita. Inoltre, allenarsi a Shenyang le offre la possibilità di concentrarsi sul suo gioco, lontano dalle pressioni e dalle aspettative del pubblico britannico.

Le sessioni di allenamento a Shenyang sono un segno promettente del suo impegno a tornare al suo livello ottimale. Con un ambiente che potrebbe fornire la serenità e la concentrazione giusta per ritornare più forte di prima.

Marco Rossi