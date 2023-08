ATP lancia “Baseline”, un programma in tre parti per la sicurezza finanziaria per i giocatori Pro

Da anni si discute delle serie difficoltà economiche sofferte dai giocatori che gravitano a livello Challenger (per non parlare di quelli impantanati a livello ITF…), impegnati nella scalata in classifica per entrare negli eventi maggiori. Guadagni esigui rispetto agli ingenti costi per viaggi, alloggi, allenatori, ecc. Costi che spesso sono una barriera all’ingresso per le nuove leve. L’ATP ha comunicato oggi il lancio di un progetto chiamato “Baseline”, operativo all’avvio del 2024 con un processo attuativo di tre anni, che ha come scopo assicurare una maggior sicurezza finanziaria per i giocatori dell’ATP tour.

Si legge nel comunicato diramato dall’ATP: “Composto da tre pilastri chiave, Baseline rappresenta un passo significativo verso la garanzia che un numero maggiore di giocatori possa guadagnarsi da vivere in modo sostenibile grazie a questo sport. Il primo pilastro del programma è il Guadagno Base Garantito, che garantisce livelli di reddito minimo per i primi 250 giocatori nella classifica di singolare ogni stagione. Nel caso in cui i prize money di un giocatore scendano al di sotto della soglia garantita, l’ATP interverrà per coprire il deficit. Per la stagione 2024, questi livelli sono: $ 300.000 (Top 100), $ 150.000 (101-175) e $ 75.000 (176-250). Questa garanzia consentirà ai giocatori di pianificare le proprie stagioni con maggiore certezza, concentrarsi sul proprio gioco e investire nel proprio team. Ciò include la copertura delle spese degli allenatori e dei fisioterapisti personali, nonché del viaggio.

Il secondo pilastro si concentra sulla protezione dagli infortuni, fornendo supporto ai giocatori che giocano meno di nove eventi ATP Tour e Challenger Tour in una stagione a causa di un infortunio. Questa iniziativa prevede soglie fissate a $ 200.000 (Top 100), $ 100.000 (101-175) e $ 50.000 (176-250) nel 2024. Questa copertura è progettata per fornire sicurezza finanziaria durante i periodi difficili, consentendo ai giocatori di concentrarsi sulla ripresa e tornare in gara più serenamente.

Il terzo pilastro, Newcomer Investment, fornisce un ulteriore spinta ai giocatori emergenti mentre avanzano nel tennis professionistico. I tennisti in crescita avranno accesso a un finanziamento di $ 200.000 quando entreranno per la prima volta nella Top 125, una somma pagata in anticipo rispetto alla stagione successiva e compensata con i premi in denaro guadagnati. Ciò faciliterà gli investimenti dei giocatori nelle loro squadre e risorse mentre entrano nell’ATP Tour”.

Così si è espresso il Presidente dell’ATP Andrea Gaudenzi: “Siamo più che entusiasti di presentare Baseline. Quest’iniziativa rappresenta un cambiamento completo nel modo in cui il tennis affronta le finanze dei giocatori. Rappresenta il nostro impegno nei confronti dei giocatori e delle loro carriere, promuovendo un ambiente in cui possano prosperare ed elevare il livello dello sport. È anche solo l’inizio di ciò che speriamo di ottenere. La nostra ambizione è espandere questa iniziativa rivoluzionaria negli anni a venire”.

Felice di essere arrivato a questo risultato Grigor Dimitrov, membro del Player Advisory Council dell’ATP: “Essere un tennista professionista comporta ricompense incredibili, ma è anche un viaggio impegnativo, soprattutto per coloro che iniziano la loro carriera. Attraverso il minimo garantito e i pilastri di protezione dagli infortuni i tennisti avranno maggiore tranquillità, permettendo di concentrarsi sul gioco e lottare per il successo. Questo dimostra l’impegno dell’ATP nei confronti dei giocatori e del futuro del nostro sport”.

Il periodo di prova 2024-26 servirà come test iniziale dei questo pacchetto di misure, con il potenziale per espandere i finanziamenti in futuro.