Inizia il conto alla rovescia per gli US Open: SuperTennis pronto per la diretta. Domani sera il sorteggio dei tabelloni di qualificazione

Mancano pochi giorni all’apertura degli US Open e l’atmosfera nel mondo del tennis è elettrizzante. SuperTennis, il canale televisivo italiano dedicato esclusivamente al tennis, è pronto a regalare ai suoi spettatori un’esperienza senza precedenti: trasmetterà in diretta e in esclusiva il suo primo Slam, a partire dal torneo di qualificazione, in programma da martedì 22 a venerdì 25 agosto.

Domani sera verranno sorteggiati i tabelloni di qualificazione del torneo maschile e femminile mentre il prossimo 24 Agosto nel tardo pomeriggio italiano verranno sorteggiati i tabelloni principali.

Un elemento che rende questa edizione particolarmente entusiasmante per i tifosi italiani è la presenza di numerosi azzurri in campo. Nel torneo di qualificazione del singolare maschile, 15 atleti italiani cercheranno di fare il loro ingresso nel tabellone principale: stiamo parlando di Fognini, Zeppieri, Cobolli, Vavassori, Nardi, Passaro, Brancaccio, Bellucci, Agamenone, Bonadio, Gigante, Gaio, Travaglia, Lavagno e Giannessi.

Per quanto riguarda il singolare femminile, saranno tre le atlete italiane che cercheranno di conquistarsi un posto: Errani, Stefanini e Brancaccio.

Il grande tennis non si ferma solo al tabellone principale. Gli appassionati avranno la possibilità di seguire le qualificazioni dello US Open in chiaro, direttamente sul canale della Federazione Italiana Tennis e Padel. Le trasmissioni inizieranno puntualmente alle ore 17, subito dopo il consueto appuntamento con il TG delle 16:45. Una chicca per gli abbonati alla piattaforma digitale SupertenniX: avranno l’opportunità esclusiva di accedere a tutti gli altri campi dell’imponente impianto di Flushing Meadows e decidere autonomamente quale match seguire.





Marco Rossi