Masters e WTA 1000 Cincinnati: Il programma completo di Sabato 19 Agosto

Center Court – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Iga Swiatek vs [7] Coco Gauff

2. Karolina Muchova vs [2] Aryna Sabalenka (non prima ore: 19:30)

3. [1] Carlos Alcaraz vs Hubert Hurkacz (non prima ore: 21:00)

4. [16] Alexander Zverev vs [2] Novak Djokovic (non prima ore: 00:00)

5. [3] Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez vs [OSE] Alycia Parks / Taylor Townsend (non prima ore: Followed By WTA DOUBLES FINAL)

Grandstand – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Jamie Murray / Michael Venus vs [6] Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin

2. Maximo Gonzalez / Andres Molteni vs [2] Ivan Dodig / Austin Krajicek (non prima ore: 21:00)