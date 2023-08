Masters e WTA 1000 Cincinnati: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo Jasmine Paolini alla caccia delle Semifinali (LIVE)

Masters e WTA 1000 Cincinnati – Quarti di Finale – hard

WTA Cincinnati Iga Swiatek [1] • Iga Swiatek [1] 40 2 Marketa Vondrousova [10] Marketa Vondrousova [10] 0 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 2-4 Marketa Vondrousova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Iga Swiatek 0-15 0-30 0-40 30-40 2-2 → 2-3 Marketa Vondrousova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Iga Swiatek 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Marketa Vondrousova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

1. [1] Iga Swiatekvs [10] Marketa Vondrousova

2. Hubert Hurkacz vs [LL] Alexei Popyrin (non prima ore: 19:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Carlos Alcaraz vs [Q] Max Purcell (non prima ore: 21:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [5] Ons Jabeur vs [2] Aryna Sabalenka (non prima ore: 01:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [9] Taylor Fritz vs [2] Novak Djokovic (non prima ore: 02:30)



Il match deve ancora iniziare

Grandstand – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Nikola Mektic / John Peers vs Maximo Gonzalez / Andres Molteni



ATP Cincinnati Nikola Mektic / John Peers • Nikola Mektic / John Peers 30 2 Maximo Gonzalez / Andres Molteni Maximo Gonzalez / Andres Molteni 15 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 N. Mektic / Peers 0-15 15-15 30-15 2-4 M. Gonzalez / Molteni 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 N. Mektic / Peers 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-3 → 2-3 M. Gonzalez / Molteni 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-2 → 1-3 N. Mektic / Peers 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 N. Mektic / Peers 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 0-0 → 0-1

2. Karolina Muchova vs Marie Bouzkova (non prima ore: 19:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [Q] Jasmine Paolini vs L. Noskova or C. Gauff (non prima ore: 21:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Adrian Mannarino vs [16] Alexander Zverev (non prima ore: 01:00)



Il match deve ancora iniziare

5. B. Krejcikova / K. Siniakova or H. Chan / G. Olmos vs N. Melichar-Martinez / E. Perez or M. Kato / A. Sutjiadi



Il match deve ancora iniziare

Stadium 3 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [OSE] Alycia Parks / Taylor Townsend vs [4] Desirae Krawczyk / Demi Schuurs



WTA Cincinnati Alycia Parks / Taylor Townsend • Alycia Parks / Taylor Townsend 0 3 Desirae Krawczyk / Demi Schuurs [4] Desirae Krawczyk / Demi Schuurs [4] 0 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Alycia Parks / Taylor Townsend 3-4 Alycia Parks / Taylor Townsend 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Desirae Krawczyk / Demi Schuurs 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Alycia Parks / Taylor Townsend 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Desirae Krawczyk / Demi Schuurs 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-3 → 1-3 Alycia Parks / Taylor Townsend 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 Desirae Krawczyk / Demi Schuurs 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Alycia Parks / Taylor Townsend 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

2. Jamie Murray / Michael Venus vs [WC] Lorenzo Musetti / Lorenzo Sonego



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Christopher Eubanks / Ben Shelton vs [6] Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin (non prima ore: 22:30)



Il match deve ancora iniziare

4. Marcelo Melo / Alexander Zverev vs [2] Ivan Dodig / Austin Krajicek



Il match deve ancora iniziare

Porsche Court – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Anastasia Pavlyuchenkova / Luisa Stefani vs [2] Storm Hunter / Elise Mertens



Il match deve ancora iniziare

2. [1] Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova vs [7] Hao-Ching Chan / Giuliana Olmos (non prima ore: 20:00)



Il match deve ancora iniziare

3. A. Parks / T. Townsend or D. Krawczyk / D. Schuurs vs A. Pavlyuchenkova / L. Stefani or S. Hunter / E. Mertens (non prima ore: Court And Time TBA)



Il match deve ancora iniziare