WTA 1000 Cincinnati: Jasmine Paolini a sorpresa ai quarti di finale. La Rybakina si ritira avanti di un set ma sotto nel secondo parziale

Paolini per la prima volta ai quarti in un WTA 1000

Jasmine Paolini ha fatto un notevole passo avanti nel torneo WTA 1000 di Cincinnati, raggiungendo i quarti di finale grazie al ritiro della sua avversaria, la kazaka Elena Rybakina. Una svolta inaspettata per l’azzurra, dato che il punteggio era fissato sul 4-6, 5-2 a favore di Rybakina al momento del suo ritiro.

Elena Rybakina, campionessa di Wimbledon dello scorso anno, ha lasciato il campo senza dare alcun segno di preavviso, sorprendendo tifosi e commentatori. Le cause del suo ritiro restano, per ora, sconosciute.

Da segnalare nel secondo set l’azzurra salva due palle break di fila sul 4-2 15-40. Poi, all’improvviso, Rybakina le stringe la mano e lascia il campo.

Questo traguardo rappresenta un momento significativo per Paolini, poiché è la prima volta che raggiunge i quarti di finale in un torneo di questa portata. La sua avventura in Ohio continua: domani, venerdì, l’italiana si troverà di fronte la vincente dell’incontro tra la giovane promessa statunitense Coco Gauff e la ceca Noskova.