Masters 1000 Cincinnati: Il ritorno di Alexander Zverev. Batte Medvedev ed accede ai quarti di finale

Alexander Zverev, campione olimpico ed ex numero tre del mondo, sembra sempre più vicino al livello che lo ha reso uno dei principali contendenti ai titoli dei Grand Slam negli ultimi anni. Il tennista tedesco ha raggiunto questa giovedì i quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati, negli Stati Uniti, superando finalmente il suo avversario più ostico di quest’anno: Daniil Medvedev, contro il quale aveva perso tre volte nel 2023 (sempre agli ottavi di finale dei Masters 1000).

Il tedesco, 26 anni, ha sconfitto questa volta il russo, 27 anni, con il punteggio di 6-4, 5-7 e 6-4, in una sfida che ha durato quasi tre ore.

Da segnalare che il tedesco nel terzo e decisivo set sul 3 a 4 è arrivato vicino alla sconfitta dopo aver annullato due palle break che avrebbero portato il russo a servire per il match nel game successivo.

Sul 4 pari Daniil con un doppio fallo sulla palla break consegnava praticamente l’incontro al tedesco che nel gioco successivo teneva a 15 il turno di battuta chiudendo la partita per 6 a 4.

Ora, Zverev attende il vincitore del match tra l’americano Mackenzie McDonald e il francese Adrian Mannarino. Da notare che Zverev aveva perso i suoi ultimi 9 incontri contro tennisti inseriti nella top 10 mondiale.





