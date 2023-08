Juan Martin Del Potro annuncia il suo forfait per gli Us Open. Ecco tutte le wild card Main Draw e Quali dello slam americano

Le aspettative erano alte riguardo la possibilità che Juan Martín del Potro potesse avere un’ultima esibizione agli US Open 2023. L’argentino ha combattuto con tutte le sue energie per realizzare questo sogno, ma nonostante i migliori specialisti e un rigoroso lavoro di recupero fisico, non è riuscito a presentarsi in perfette condizioni all’evento. In un messaggio pubblicato sui suoi social media, Delpo ha manifestato il suo dispiacere per l’opportunità mancata, esprimendo riflessioni commoventi. “L’entusiasmo di poter tornare in un campo tanto speciale come quello degli US Open era immenso. Ho fatto di tutto per realizzare questo sogno, ma il mio corpo non mi sostiene completamente per sentirmi in condizione. Sapete anche che il dolore che provo non mi permette ancora di concentrarmi su un ritorno. Continuerò a cercare le soluzioni migliori per migliorare la mia qualità di vita.” Al momento, quindi, non sembra probabile un suo ritorno alle competizioni.

Queste tutte le wild card dello slam americano.

Wild Card Md singolare maschile

Benjamin Bonzi (FRA)

Rinky Hijikata (AUS)

John Isner (USA)

Michael Mmoh (USA)

Alex Michelsen (USA)

Learner Tien (USA)

Ethan Quinn (USA)

Steve Johnson (USA)

Wild Card Q singolare maschile

Brandon Holt

Zachary Svajda

Patrick Kypson

Eliot Spizzirri

Tristan Boyer

Aidan Mayo,

Martin Damm

Darwin Blanch 15 anni

Trevor Svajda

Wild Card Md singolare femminile

Venus Williams (USA)

Kayla Day (USA)

Fiona Ferro (FRA)

Storm Hunter (AUS)

Ashlyn Krueger (USA)

Robin Montgomery (USA)

Clervie Ngounoue (USA)

Caroline Wozniacki (DAN)

Wild Card Quali singolare femminile

Liv Hovde

Katrina Scott

Makenna Jones

McCartney Kessler

Mary Stoiana

Valerie Glozman

Fiona Crawley

Chloe Beck

Katherine Hui





Marco Rossi