Masters e WTA 1000 Cincinnati: IL programma completo di Giovedì 17 Agosto 2023. In campo Jasmine Paolini per i colori italiani. Alcaraz e Novak Djokovic tra i Big

Center Court – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [10] Marketa Vondrousova vs Sloane Stephens

2. [4] Stefanos Tsitsipas vs Hubert Hurkacz (non prima ore: 19:00)

3. [1] Carlos Alcaraz vs [14] Tommy Paul

4. [Q] Linda Noskova vs [7] Coco Gauff (non prima ore: 01:00)

5. [PR] Gael Monfils vs [2] Novak Djokovic (non prima ore: 02:30)

Grandstand – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [16] Alexander Zverev vs [3] Daniil Medvedev

2. [1] Iga Swiatek vs Qinwen Zheng (non prima ore: 19:00)

3. Marie Bouzkova vs [3] Jessica Pegula (non prima ore: 20:00)

4. [Q] Dusan Lajovic vs [9] Taylor Fritz (non prima ore: 01:00)

5. [3] Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez vs Miyu Kato / Aldila Sutjiadi

Stadium 3 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [LL] Alexei Popyrin vs Emil Ruusuvuori

2. [WC] Mackenzie McDonald vs Adrian Mannarino (non prima ore: 19:00)

3. [WC] Stan Wawrinka vs [Q] Max Purcell (non prima ore: 21:30)

4. [5] Ons Jabeur vs Donna Vekic (non prima ore: 23:00)

Porsche Court – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Su-Wei Hsieh / Xinyu Wang vs Anastasia Pavlyuchenkova / Luisa Stefani

2. [8] Maria Sakkari vs Karolina Muchova (non prima ore: 18:00)

3. [4] Elena Rybakina vs [Q] Jasmine Paolini (non prima ore: 20:00)

4. [14] Daria Kasatkina vs [2] Aryna Sabalenka (non prima ore: 23:00)

5. [1] Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova vs [OSE] Karolina Pliskova / Donna Vekic (non prima ore: After Suitable Rest)

Court 4 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Wesley Koolhof / Neal Skupski vs Jamie Murray / Michael Venus

2. [4] Rohan Bopanna / Matthew Ebden vs [WC] Christopher Eubanks / Ben Shelton

3. Marcelo Arevalo / Jean-Julien Rojer vs [WC] Lorenzo Musetti / Lorenzo Sonego

4. Marcelo Melo / Alexander Zverev vs Hubert Hurkacz / Mate Pavic

5. Max Purcell / Andrey Rublev vs [6] Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin

Court 7 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [7] Kevin Krawietz / Tim Puetz vs Nikola Mektic / John Peers

2. [5] Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko vs [OSE] Alycia Parks / Taylor Townsend (non prima ore: 20:00)

3. [OSE] Irina-Camelia Begu / Sara Sorribes Tormo vs [2] Storm Hunter / Elise Mertens (non prima ore: 22:00)