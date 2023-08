Jasmine Paolini avanza agli ottavi di finale nel WTA 1000 di Cincinnati

La tenacia e la grinta dell’italiana Jasmine Paolini hanno brillato nel secondo turno del torneo WTA 1000 di Cincinnati. Jasmine ha sconfitto l’iberica Cristina Bucsa, per 6-1 6-3, in 1 ora e 6 minuti di partita.

Le statistiche sono tutte dalla parte di Paolini, che vince 56 punti contro i 41 dell’avversaria, sfruttando 7 delle 13 palle break avute a disposizione e cancellandone 2 delle 5 concesse. In un match con percentuali al servizio molto basse, la differenza la fa tutta la resa con la seconda: Paolini arriva al 69% (11/16, 1 doppio fallo), mentre Bucsa non va oltre il 13% (2/15, 6 doppi falli).

Il primo set ha visto Paolini partire con qualche incertezza, cedendo la battuta d’apertura. Tuttavia, ha dimostrato un’incredibile capacità di reazione, riconquistando il controllo del match e mettendo a segno sei giochi di fila. La sua strategia di gioco le ha permesso di conseguire break cruciali, seppur avendo affrontato alcuni momenti tesi, come nel quinto gioco, dove ha annullato due break point prima di consolidare il suo vantaggio per 4-1. Con determinazione, Paolini ha chiuso il primo set in soli 27 minuti, per 6 a 1.

Il secondo set ha offerto ulteriori emozioni. Paolini ha aperto con un break portando la sua serie vincente di game a 7. Ma, in una giravolta di eventi, un breve calo di concentrazione l’ha vista cedere due break consecutivi, mettendola in svantaggio 1-3. Ciò, tuttavia, non ha scalfito la sua determinazione. Jasmine ha virato il corso del set, conquistando cinque giochi consecutivi e chiudendo il set e la partita con un deciso 6-3 in 39 minuti.

Questa vittoria apre le porte degli ottavi di finale dove sfiderà la kazaka Elena Rybakina, quarta testa di serie del torneo.

WTA Cincinnati Jasmine Paolini Jasmine Paolini 0 6 6 0 Cristina Bucsa Cristina Bucsa 0 1 3 0 Vincitore: Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Cristina Bucsa 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-3 → 6-3 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 Cristina Bucsa 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Cristina Bucsa 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Cristina Bucsa 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Cristina Bucsa 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 Cristina Bucsa 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Cristina Bucsa 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Cristina Bucsa 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1





Federico Di Miele