Masters e WTA 1000 Cincinnati: I risultati con il dettaglio del Secondo Turno. Vince Novak Djokovic e sfida Monfils (“È uno dei giocatori più carismatici delle ultime due decadi”). Out Ruud e Rune. Lorenzo Sonego eliminato al secondo turno a Cincinnati, Fritz avanza

Il ritorno in campo del numero due del ranking mondiale, Novak Djokovic, è durato poco ma non per colpa sua. Partecipando in singolare per la prima volta da quando fu sconfitto nella finale di Wimbledon, Djokovic ha iniziato la sua avventura al Masters 1000 di Cincinnati con una vittoria ma a causa di un infortunio del suo avversario, Alejandro Davidovich Fokina.

Dopo quasi due anni di assenza dai tornei negli Stati Uniti, Djokovic ha avuto una sorpresa nel suo match. L’atleta spagnolo, infatti, si è ritirato all’inizio del secondo set, dopo che il serbo aveva vinto il primo parziale con il punteggio di 6-4. La causa del ritiro è stata un problema alla schiena con cui Fokina era già entrato in campo, che si è aggravato con il progredire del match.

Il percorso di Djokovic nel primo set è stato tutt’altro che lineare. Dopo aver salvato due palle break nel terzo game, ha guadagnato un break nel ottavo gioco, ma ha subito perso il vantaggio nel gioco successivo. Tuttavia, il serbo ha dimostrato la sua solita determinazione, chiudendo il set 6-4. L’infortunio di Fokina ha poi portato alla decisione di ritirarsi, suggerita chiaramente dal suo allenatore.

Djokovic ora si prepara per il suo 19° match contro Gael Monfils negli ottavi di finale. E se la storia è un indicatore, Djokovic ha tutte le carte in regola per avanzare, dato che detiene un incredibile record di 18 vittorie su 18 match disputati contro il francese.

Novak Djokovic ha parlato del suo avversario negli ottavi di finale, Gael Monfils: “È un grande ragazzo, una persona che rispetto e apprezzo molto. Porta molta gioia ai tifosi, offre uno spettacolo. È uno dei giocatori più carismatici delle ultime due decadi. È fantastico rivederlo dopo diversi anni difficili a causa degli infortuni. Sta giocando di nuovo al suo miglior livello. Ed è un anno più grande di me! Tutti parlano della mia età, ma e lui? (sorride) Sarà una sfida tra veterani”, ha dichiarato il serbo.

Holger Rune arriverà agli US Open senza aver vinto nessuna partita dal torneo di Wimbledon. Il tennista danese, numero 5 del mondo, si è ritirato nel secondo set contro Mackenzie McDonald, quando era in svantaggio 4-6 e 0-2. Alcuni problemi alla schiena hanno impedito al danese di concludere il match del secondo turno nel torneo americano. Le incertezze crescono per Holger in vista dell’ultimo Grand Slam della stagione.

Conquistare un Masters 1000 è estremamente complicato. Farlo due volte è veramente difficile. E quando queste due vittorie avvengono in settimane consecutive, diventa praticamente un’impresa titanica, uno sforzo tremento. Chiedetelo al nostro Jannik Sinner, che è arrivato al torneo di Cincinnati pieno di fiducia dopo un’ottima prestazione a Toronto, dove ha vinto il suo primo torneo di questa categoria. Tuttavia, la sua striscia vincente è stata interrotta fin dall’inizio da un eccezionale Dusan Lajovic, che ci ha ricordato a Cincinnati lo stesso giocatore che aveva sconfitto Djokovic qualche mese prima. Questa sconfitta non gli permetterà di essere tra le prime quattro teste di serie al prossimo US Open. Lo stesso destino è toccato a Casper Ruud, che ha subito una dura sconfitta contro l’australiano Max Purcell (6-4, 3-6, 6-4) in un match in cui ha sprecato numerose opportunità di break.

Il Masters 1000 di Cincinnati non ha riservato buone notizie per il tennis italiano. Lorenzo Sonego, 28 anni, numero 39 del ranking ATP, ha dovuto arrendersi all’americano Taylor Fritz, nono giocatore al mondo e detentore dei titoli a Delray Beach e Atlanta quest’anno. La sfida tra i due tennisti ha visto prevalere Fritz con un risultato di 6-4, 7-6(1), dopo quasi un’ora e tre quarti di gioco.

Il primo set ha vissuto momenti di grande equilibrio: Sonego ha perso il servizio all’inizio, ma è riuscito a rientrare subito nel set. Prendendo anche un break di vantaggio, sembrava che l’azzurro potesse prendere il controllo del match. Tuttavia, un’involuzione nel suo gioco ha permesso a Fritz di realizzare due break consecutivi e di chiudere il set 6-4.

Il secondo set si è svolto con una maggiore stabilità nei giochi di servizio. Nonostante Sonego abbia servito per primo, Fritz non ha mostrato segni di nervosismo. Anzi, è stato il torinese a trovare maggiori difficoltà nel corso degli scambi, pur riuscendo più volte a mettere in difficoltà il tennista americano. Proprio quando sembrava che Sonego potesse avere la meglio, nel decisivo undicesimo gioco, Fritz ha tirato fuori dal cilindro un rovescio lungolinea di rara bellezza, guadagnandosi tre palle-break. Nonostante il tentativo di resistenza di Sonego che con bravura è riuscito ad annullare tutti e tre break point, il set è poi andati al tie-break, dove Fritz ha preso il comando e chiuso il match con un netto 7-1.

Sonego Fritz ACES 4 2 DOUBLE FAULTS 5 5 FIRST SERVE 44/69 (64%) 33/67 (49%) 1ST SERVE POINTS WON 31/44 (70%) 26/33 (79%) 2ND SERVE POINTS WON 8/25 (32%) 18/34 (53%) BREAK POINTS SAVED 4/7 (57%) 1/3 (33%) SERVICE GAMES PLAYED 11 11 RETURN RATING 153 168 1ST SERVE RETURN POINTS WON 7/33 (21%) 13/44 (30%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 16/34 (47%) 17/25 (68%) BREAK POINTS CONVERTED 2/3 (67%) 3/7 (43%) RETURN GAMES PLAYED 11 11 NET POINTS WON 9/13 (69%) 11/15 (73%) WINNERS 17 19 UNFORCED ERRORS 12 14 SERVICE POINTS WON 39/69 (57%) 44/67 (66%) RETURN POINTS WON 23/67 (34%) 30/69 (43%) TOTAL POINTS WON 62/136 (46%) 74/136 (54%) MAX SPEED 217 km/h

Marco Rossi

Masters e WTA 1000 Cincinnati – 2° Turno – hard

WTA Cincinnati Martina Trevisan Martina Trevisan 7 2 3 Jessica Pegula [3] Jessica Pegula [3] 6 6 6 Vincitore: Pegula Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Martina Trevisan 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Jessica Pegula 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Martina Trevisan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Jessica Pegula 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Martina Trevisan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Jessica Pegula 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 1-3 Martina Trevisan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Martina Trevisan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Martina Trevisan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Martina Trevisan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Jessica Pegula 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 Martina Trevisan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Martina Trevisan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2*-0 2*-1 3-1* 4-1* 5*-1 6*-1 6-2* 6-6 → 7-6 Martina Trevisan 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Martina Trevisan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Martina Trevisan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Jessica Pegula 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Martina Trevisan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Jessica Pegula 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Martina Trevisan 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Martina Trevisan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

1. [Q] Martina Trevisanvs [3] Jessica Pegula

2. [1] Iga Swiatek vs [WC] Danielle Collins (non prima ore: 18:00)



WTA Cincinnati Iga Swiatek [1] Iga Swiatek [1] 0 6 6 0 Danielle Collins Danielle Collins 0 1 0 0 Vincitore: Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Danielle Collins 0-15 0-30 0-40 5-0 → 6-0 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-0 → 5-0 Danielle Collins 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Danielle Collins 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Danielle Collins 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-1 → 6-1 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Danielle Collins 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Iga Swiatek 0-15 0-30 0-40 3-0 → 3-1 Danielle Collins 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Danielle Collins 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

3. [4] Stefanos Tsitsipas vs Ben Shelton



ATP Cincinnati Stefanos Tsitsipas [4] Stefanos Tsitsipas [4] 7 7 Ben Shelton Ben Shelton 6 6 Vincitore: Tsitsipas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* ace 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6-6 → 7-6 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 B. Shelton 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 5-5 → 5-6 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 4-4 → 4-5 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 S. Tsitsipas 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 B. Shelton 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 B. Shelton 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 6-5 → 6-6 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-5 → 6-5 B. Shelton 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 5-4 → 5-5 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-4 → 5-4 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 B. Shelton 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-1 → 2-1 B. Shelton 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

4. Alejandro Davidovich Fokina vs [2] Novak Djokovic (non prima ore: 01:00)



ATP Cincinnati Alejandro Davidovich Fokina Alejandro Davidovich Fokina 0 4 0 Novak Djokovic [2] • Novak Djokovic [2] 30 6 0 Vincitore: Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 N. Djokovic 15-0 30-0 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 3-5 → 4-5 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 ace 1-2 → 2-2 N. Djokovic 15-0 ace 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

5. Mayar Sherif vs [7] Coco Gauff (non prima ore: 02:30)



WTA Cincinnati Mayar Sherif • Mayar Sherif 0 2 2 0 Coco Gauff [7] Coco Gauff [7] 0 6 6 0 Vincitore: Gauff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Mayar Sherif 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Mayar Sherif 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Coco Gauff 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Mayar Sherif 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Mayar Sherif 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Coco Gauff 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Mayar Sherif 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Coco Gauff 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Mayar Sherif 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 Coco Gauff 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Mayar Sherif 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Mayar Sherif 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Coco Gauff 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 Mayar Sherif 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Coco Gauff 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Grandstand – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Lorenzo Musetti vs [3] Daniil Medvedev



ATP Cincinnati Lorenzo Musetti Lorenzo Musetti 3 2 Daniil Medvedev [3] Daniil Medvedev [3] 6 6 Vincitore: Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 D. Medvedev 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-5 → 2-6 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 df 15-40 2-4 → 2-5 D. Medvedev 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 L. Musetti 0-40 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 D. Medvedev 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 ace 40-30 2-2 → 2-3 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 df 1-0 → 1-1 D. Medvedev 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 0-0 → 1-0

2. [8] Jannik Sinner vs [Q] Dusan Lajovic



ATP Cincinnati Jannik Sinner [8] Jannik Sinner [8] 4 6 Dusan Lajovic Dusan Lajovic 6 7 Vincitore: Lajovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 2-3* 3-3* 3*-4 ace 3*-5 4-5* ace 4-6* 6-6 → 6-7 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 D. Lajovic 15-0 30-0 40-15 5-4 → 5-5 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 D. Lajovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 J. Sinner 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-3 → 4-3 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 ace 1-1 → 2-1 D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Lajovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-2 → 3-2 D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. Qinwen Zheng vs [WC] Venus Williams (non prima ore: 21:00)



WTA Cincinnati Qinwen Zheng Qinwen Zheng 1 6 6 Venus Williams Venus Williams 6 2 1 Vincitore: Zheng Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Qinwen Zheng 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 6-1 Venus Williams 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-0 → 5-1 Qinwen Zheng 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-0 → 5-0 Venus Williams 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 Qinwen Zheng 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Venus Williams 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Qinwen Zheng 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Venus Williams 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 Qinwen Zheng 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Venus Williams 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Qinwen Zheng 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Venus Williams 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Qinwen Zheng 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Venus Williams 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Qinwen Zheng 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Venus Williams 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Qinwen Zheng 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Venus Williams 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Qinwen Zheng 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Venus Williams 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Qinwen Zheng 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Venus Williams 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

4. [Q] Ann Li vs [2] Aryna Sabalenka (non prima ore: 01:00)



WTA Cincinnati Ann Li Ann Li 5 6 4 Aryna Sabalenka [2] Aryna Sabalenka [2] 7 2 6 Vincitore: Sabalenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Ann Li 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 3-5 Ann Li 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Ann Li 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Ann Li 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Ann Li 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Aryna Sabalenka 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Ann Li 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 Ann Li 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Ann Li 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Ann Li 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 5-7 Ann Li 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Ann Li 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Ann Li 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Ann Li 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Ann Li 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Ann Li 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

5. [10] Frances Tiafoe vs [WC] Stan Wawrinka



ATP Cincinnati Frances Tiafoe [10] Frances Tiafoe [10] 3 4 Stan Wawrinka Stan Wawrinka 6 6 Vincitore: Wawrinka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 3-5 → 4-5 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-4 → 3-5 F. Tiafoe 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 S. Wawrinka 30-0 ace 30-15 40-15 2-3 → 2-4 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-3 → 2-3 S. Wawrinka 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 1-2 → 1-3 F. Tiafoe 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 3-4 → 3-5 S. Wawrinka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-4 → 2-4 S. Wawrinka 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-3 → 1-4 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-3 → 1-3 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 S. Wawrinka 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1

Stadium 3 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Ugo Humbert vs [14] Tommy Paul



ATP Cincinnati Ugo Humbert Ugo Humbert 1 6 Tommy Paul [14] Tommy Paul [14] 6 7 Vincitore: Paul Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 3-5* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 U. Humbert 40-30 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 6-5 → 6-6 T. Paul 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 U. Humbert 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-5 → 5-5 T. Paul 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 U. Humbert 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 T. Paul 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 3-3 → 3-4 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 T. Paul 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 U. Humbert 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 T. Paul 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 U. Humbert 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 0-1 → 1-1 T. Paul 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 U. Humbert 15-0 15-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 T. Paul 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-4 → 1-5 U. Humbert 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 1-3 → 1-4 T. Paul 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 U. Humbert 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 1-1 → 1-2 T. Paul 30-40 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 U. Humbert 0-15 df 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. Lorenzo Sonego vs [9] Taylor Fritz



ATP Cincinnati Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 4 6 Taylor Fritz [9] Taylor Fritz [9] 6 7 Vincitore: Fritz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 0-5* 1-5* 1*-6 6-6 → 6-7 T. Fritz 0-15 df 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 5-5 → 6-5 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 4-3 → 4-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-3 → 4-3 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-1 → 2-2 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 L. Sonego 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 L. Sonego 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 3-5 → 4-5 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 T. Fritz 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 2-1 → 3-1 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 2-1 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

3. Hubert Hurkacz vs [15] Borna Coric



ATP Cincinnati Hubert Hurkacz Hubert Hurkacz 5 6 6 Borna Coric [15] Borna Coric [15] 7 3 3 Vincitore: Hurkacz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 B. Coric 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-3 → 5-3 B. Coric 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 H. Hurkacz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 B. Coric 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 H. Hurkacz 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 3-1 B. Coric 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 B. Coric 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 H. Hurkacz 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 B. Coric 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 5-2 → 5-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 B. Coric 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 B. Coric 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 H. Hurkacz 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 B. Coric 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 B. Coric 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 H. Hurkacz 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 B. Coric 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 H. Hurkacz 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 B. Coric 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 H. Hurkacz 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 B. Coric 15-0 30-0 ace 40-0 4-1 → 4-2 H. Hurkacz 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 3-1 → 4-1 B. Coric 0-15 df 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 B. Coric 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0

4. [4] Elena Rybakina vs Jelena Ostapenko (non prima ore: 23:00)



WTA Cincinnati Elena Rybakina [4] Elena Rybakina [4] 6 6 6 Jelena Ostapenko Jelena Ostapenko 7 2 4 Vincitore: Rybakina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Jelena Ostapenko 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 Elena Rybakina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Elena Rybakina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Elena Rybakina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Elena Rybakina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Jelena Ostapenko 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Jelena Ostapenko 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Jelena Ostapenko 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Jelena Ostapenko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-1* 1-2* 2*-2 3*-2 4-2* 5-2* 5*-3 6*-3 6-4* 6-5* 6*-6 6*-7 6-6 → 6-7 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-6 → 6-6 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Jelena Ostapenko 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 5-5 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Elena Rybakina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Elena Rybakina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

5. Donna Vekic vs Victoria Azarenka



WTA Cincinnati Donna Vekic Donna Vekic 3 6 6 Victoria Azarenka Victoria Azarenka 6 3 4 Vincitore: Vekic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Victoria Azarenka 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Donna Vekic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Victoria Azarenka 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 5-3 Donna Vekic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Victoria Azarenka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Donna Vekic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Victoria Azarenka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Donna Vekic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Victoria Azarenka 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Donna Vekic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Victoria Azarenka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 Donna Vekic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Victoria Azarenka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Donna Vekic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Victoria Azarenka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Donna Vekic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Victoria Azarenka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Donna Vekic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Victoria Azarenka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Donna Vekic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 Victoria Azarenka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 3-5 Donna Vekic 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 Victoria Azarenka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 2-4 Donna Vekic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Victoria Azarenka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Donna Vekic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Victoria Azarenka 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 Donna Vekic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Porsche Court – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [14] Daria Kasatkina vs [LL] Varvara Gracheva



WTA Cincinnati Daria Kasatkina [14] • Daria Kasatkina [14] 0 6 6 0 Varvara Gracheva Varvara Gracheva 0 3 1 0 Vincitore: Kasatkina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Daria Kasatkina 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Daria Kasatkina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Varvara Gracheva 15-0 15-15 30-15 40-15 5-0 → 5-1 Daria Kasatkina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-0 → 5-0 Varvara Gracheva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Daria Kasatkina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Varvara Gracheva 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Daria Kasatkina 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Varvara Gracheva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 Daria Kasatkina 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Varvara Gracheva 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 Daria Kasatkina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Varvara Gracheva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Daria Kasatkina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Varvara Gracheva 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Daria Kasatkina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Varvara Gracheva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. [10] Marketa Vondrousova vs Anastasia Potapova (non prima ore: 18:00)



WTA Cincinnati Marketa Vondrousova [10] Marketa Vondrousova [10] 0 6 6 0 Anastasia Potapova • Anastasia Potapova 0 4 2 0 Vincitore: Vondrousova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Anastasia Potapova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Anastasia Potapova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Marketa Vondrousova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-1 → 5-2 Anastasia Potapova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Marketa Vondrousova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Anastasia Potapova 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Marketa Vondrousova 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 2-1 Anastasia Potapova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Marketa Vondrousova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Anastasia Potapova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-4 → 6-4 Marketa Vondrousova 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Anastasia Potapova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Marketa Vondrousova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Anastasia Potapova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Marketa Vondrousova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Marketa Vondrousova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Marketa Vondrousova 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

3. [8] Maria Sakkari vs Sorana Cirstea



WTA Cincinnati Maria Sakkari [8] Maria Sakkari [8] 2 6 7 Sorana Cirstea Sorana Cirstea 6 3 5 Vincitore: Sakkari Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 Maria Sakkari 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 7-5 Sorana Cirstea 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Maria Sakkari 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Sorana Cirstea 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Sorana Cirstea 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Maria Sakkari 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Sorana Cirstea 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Maria Sakkari 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Sorana Cirstea 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Maria Sakkari 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Sorana Cirstea 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Maria Sakkari 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Sorana Cirstea 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 Maria Sakkari 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Sorana Cirstea 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Maria Sakkari 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-0 → 4-1 Sorana Cirstea 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-0 → 4-0 Maria Sakkari 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Sorana Cirstea 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Sorana Cirstea 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Maria Sakkari 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 Sorana Cirstea 15-0 15-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 Sorana Cirstea 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Maria Sakkari 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Sorana Cirstea 15-0 15-15 40-15 0-1 → 0-2 Maria Sakkari 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

4. [9] Petra Kvitova vs [Q] Linda Noskova



WTA Cincinnati Petra Kvitova [9] Petra Kvitova [9] 6 2 4 Linda Noskova Linda Noskova 3 6 6 Vincitore: Noskova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Petra Kvitova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Linda Noskova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Petra Kvitova 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Petra Kvitova 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Linda Noskova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Petra Kvitova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 Petra Kvitova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Linda Noskova 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Petra Kvitova 0-15 0-30 0-40 15-40 2-5 → 2-6 Linda Noskova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Petra Kvitova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Linda Noskova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Petra Kvitova 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Linda Noskova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Petra Kvitova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Linda Noskova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Petra Kvitova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Linda Noskova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Petra Kvitova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Linda Noskova 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Petra Kvitova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Linda Noskova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Petra Kvitova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Linda Noskova 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Petra Kvitova 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

5. Elise Mertens vs Marie Bouzkova (non prima ore: 23:00)



WTA Cincinnati Elise Mertens Elise Mertens 2 6 1 Marie Bouzkova Marie Bouzkova 6 4 6 Vincitore: Bouzkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Marie Bouzkova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Marie Bouzkova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Elise Mertens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Marie Bouzkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Elise Mertens 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Marie Bouzkova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Marie Bouzkova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Elise Mertens 0-15 0-30 0-40 4-2 → 4-3 Marie Bouzkova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Marie Bouzkova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Elise Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Marie Bouzkova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Marie Bouzkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Elise Mertens 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Marie Bouzkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Marie Bouzkova 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Elise Mertens 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Marie Bouzkova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Elise Mertens 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Court 4 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [16] Alexander Zverev vs Yoshihito Nishioka



ATP Cincinnati Alexander Zverev [16] Alexander Zverev [16] 7 6 Yoshihito Nishioka Yoshihito Nishioka 5 4 Vincitore: Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-4 → 6-4 Y. Nishioka 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Y. Nishioka 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Y. Nishioka 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Zverev 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace 1-2 → 2-2 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Zverev 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 0-1 → 1-1 Y. Nishioka 30-40 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 ace ace 6-5 → 7-5 Y. Nishioka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 6-5 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Y. Nishioka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-3 → 5-3 Y. Nishioka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Y. Nishioka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Y. Nishioka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 A. Zverev 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Y. Nishioka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

2. [Q] Max Purcell vs [5] Casper Ruud



ATP Cincinnati Max Purcell Max Purcell 6 3 6 Casper Ruud [5] Casper Ruud [5] 4 6 4 Vincitore: Purcell Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 C. Ruud 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 30-40 5-4 → 6-4 M. Purcell 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Purcell 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 M. Purcell 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 C. Ruud 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-1 → 2-2 M. Purcell 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Purcell 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 C. Ruud 40-30 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 M. Purcell 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 3-4 → 3-5 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 M. Purcell 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 C. Ruud 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 M. Purcell 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-2 → 2-2 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 M. Purcell 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Purcell 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-4 → 6-4 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 M. Purcell 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 3-3 → 4-3 M. Purcell 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 M. Purcell 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 2-2 C. Ruud 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Purcell 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-1 → 1-1 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1

3. [PR] Gael Monfils vs Alex de Minaur



ATP Cincinnati Gael Monfils Gael Monfils 7 6 Alex de Minaur Alex de Minaur 5 4 Vincitore: Monfils Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-3 → 5-4 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 40-40 40-A df 40-40 A-40 4-2 → 4-3 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-2 → 4-2 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 G. Monfils 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 6-5 → 7-5 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A df 5-5 → 6-5 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 A. de Minaur 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 40-15 df 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 3-3 → 3-4 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. de Minaur 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

4. [6] Holger Rune vs [WC] Mackenzie McDonald



ATP Cincinnati Holger Rune [6] • Holger Rune [6] 0 4 0 Mackenzie McDonald Mackenzie McDonald 0 6 2 Vincitore: McDonald Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 H. Rune 0-2 M. McDonald 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 0-2 H. Rune 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 H. Rune 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 H. Rune 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. McDonald 0-15 df 30-15 40-15 3-2 → 3-3 H. Rune 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 H. Rune 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 H. Rune 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

5. Rinky Hijikata / Jason Kubler vs Hubert Hurkacz / Mate Pavic



ATP Cincinnati Rinky Hijikata / Jason Kubler Rinky Hijikata / Jason Kubler 7 4 4 Hubert Hurkacz / Mate Pavic Hubert Hurkacz / Mate Pavic 5 6 10 Vincitore: Hurkacz / Pavic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-10 R. Hijikata / Kubler 0-1 1-1 2-1 2-2 2-3 3-3 3-4 3-5 3-6 ace 4-6 4-7 4-8 4-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Hijikata / Kubler 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 4-5 → 4-6 H. Hurkacz / Pavic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 4-4 → 4-5 R. Hijikata / Kubler 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 H. Hurkacz / Pavic 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 R. Hijikata / Kubler 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 H. Hurkacz / Pavic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 R. Hijikata / Kubler 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-2 → 2-2 H. Hurkacz / Pavic 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 1-1 → 1-2 R. Hijikata / Kubler 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 1-1 H. Hurkacz / Pavic 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 R. Hijikata / Kubler 40-40 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 6-5 → 7-5 H. Hurkacz / Pavic 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 5-5 → 6-5 R. Hijikata / Kubler 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 H. Hurkacz / Pavic 30-0 40-0 4-4 → 4-5 R. Hijikata / Kubler 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 H. Hurkacz / Pavic 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 3-3 → 3-4 R. Hijikata / Kubler 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 H. Hurkacz / Pavic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 R. Hijikata / Kubler 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 H. Hurkacz / Pavic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-2 → 1-2 R. Hijikata / Kubler 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 H. Hurkacz / Pavic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 7 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [OSE] Alycia Parks / Taylor Townsend vs Latisha Chan / Zhaoxuan Yang



WTA Cincinnati Alycia Parks / Taylor Townsend Alycia Parks / Taylor Townsend 0 6 6 0 Latisha Chan / Zhaoxuan Yang Latisha Chan / Zhaoxuan Yang 0 3 3 0 Vincitore: Parks / Townsend Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Latisha Chan / Zhaoxuan Yang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 Alycia Parks / Taylor Townsend 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Latisha Chan / Zhaoxuan Yang 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Alycia Parks / Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Latisha Chan / Zhaoxuan Yang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-2 → 3-2 Alycia Parks / Taylor Townsend 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Latisha Chan / Zhaoxuan Yang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Alycia Parks / Taylor Townsend 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Latisha Chan / Zhaoxuan Yang 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Alycia Parks / Taylor Townsend 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-3 → 6-3 Latisha Chan / Zhaoxuan Yang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 5-2 → 5-3 Alycia Parks / Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Latisha Chan / Zhaoxuan Yang 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Alycia Parks / Taylor Townsend 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 3-1 → 4-1 Latisha Chan / Zhaoxuan Yang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Alycia Parks / Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Latisha Chan / Zhaoxuan Yang 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 Alycia Parks / Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. [3] Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez vs Tereza Mihalikova / Yifan Xu



WTA Cincinnati Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez [3] Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez [3] 0 6 6 0 Tereza Mihalikova / Yifan Xu Tereza Mihalikova / Yifan Xu 0 3 4 0 Vincitore: Melichar-Martinez / Perez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Tereza Mihalikova / Yifan Xu 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Tereza Mihalikova / Yifan Xu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-3 → 3-4 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Tereza Mihalikova / Yifan Xu 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Tereza Mihalikova / Yifan Xu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-1 → 2-1 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Tereza Mihalikova / Yifan Xu 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Tereza Mihalikova / Yifan Xu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-2 → 4-3 Tereza Mihalikova / Yifan Xu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-1 → 4-2 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 4-0 → 4-1 Tereza Mihalikova / Yifan Xu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 3-0 → 4-0 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Tereza Mihalikova / Yifan Xu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-0 → 2-0 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

3. Petra Martic vs Karolina Muchova (non prima ore: 20:00)



WTA Cincinnati Petra Martic Petra Martic 3 6 3 Karolina Muchova Karolina Muchova 6 3 6 Vincitore: Muchova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Karolina Muchova 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Petra Martic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Karolina Muchova 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Petra Martic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Karolina Muchova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Petra Martic 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Karolina Muchova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Petra Martic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Karolina Muchova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Petra Martic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Karolina Muchova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Petra Martic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Karolina Muchova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Petra Martic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Karolina Muchova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Petra Martic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Karolina Muchova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Petra Martic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Karolina Muchova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Petra Martic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Karolina Muchova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Petra Martic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Karolina Muchova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Petra Martic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Karolina Muchova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Petra Martic 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Karolina Muchova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

4. [Q] Jasmine Paolini vs [Q] Cristina Bucsa



WTA Cincinnati Jasmine Paolini Jasmine Paolini 0 6 6 0 Cristina Bucsa Cristina Bucsa 0 1 3 0 Vincitore: Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Cristina Bucsa 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-3 → 6-3 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 Cristina Bucsa 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Cristina Bucsa 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Cristina Bucsa 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Cristina Bucsa 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 Cristina Bucsa 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Cristina Bucsa 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Cristina Bucsa 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

5. [WC] Jennifer Brady / Asia Muhammad vs [7] Hao-Ching Chan / Giuliana Olmos (non prima ore: After Suitable Rest)



WTA Cincinnati Jennifer Brady / Asia Muhammad Jennifer Brady / Asia Muhammad 0 5 2 0 Hao-Ching Chan / Giuliana Olmos [7] Hao-Ching Chan / Giuliana Olmos [7] 0 7 6 0 Vincitore: Chan / Olmos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Hao-Ching Chan / Giuliana Olmos 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Jennifer Brady / Asia Muhammad 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Hao-Ching Chan / Giuliana Olmos 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 2-4 Jennifer Brady / Asia Muhammad 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Hao-Ching Chan / Giuliana Olmos 0-15 0-30 0-40 0-3 → 1-3 Jennifer Brady / Asia Muhammad 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-2 → 0-3 Hao-Ching Chan / Giuliana Olmos 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Jennifer Brady / Asia Muhammad 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Hao-Ching Chan / Giuliana Olmos 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 5-6 → 5-7 Jennifer Brady / Asia Muhammad 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 5-5 → 5-6 Hao-Ching Chan / Giuliana Olmos 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Jennifer Brady / Asia Muhammad 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 4-4 → 5-4 Hao-Ching Chan / Giuliana Olmos 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Jennifer Brady / Asia Muhammad 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Hao-Ching Chan / Giuliana Olmos 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 3-2 → 4-2 Jennifer Brady / Asia Muhammad 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-2 → 3-2 Hao-Ching Chan / Giuliana Olmos 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Jennifer Brady / Asia Muhammad 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 Hao-Ching Chan / Giuliana Olmos 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Jennifer Brady / Asia Muhammad 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0

6. [OSE] Irina-Camelia Begu / Sara Sorribes Tormo vs [2] Storm Hunter / Elise Mertens (non prima ore: To Be Arranged)



Il match deve ancora iniziare

Court 8 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Robin Haase / Karen Khachanov vs [2] Ivan Dodig / Austin Krajicek



ATP Cincinnati Robin Haase / Karen Khachanov Robin Haase / Karen Khachanov 1 4 Ivan Dodig / Austin Krajicek [2] Ivan Dodig / Austin Krajicek [2] 6 6 Vincitore: Dodig / Krajicek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 I. Dodig / Krajicek 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 4-5 → 4-6 R. Haase / Khachanov 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 4-5 I. Dodig / Krajicek 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 ace 3-4 → 3-5 R. Haase / Khachanov 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 I. Dodig / Krajicek 15-0 15-15 30-15 40-15 df 3-2 → 3-3 R. Haase / Khachanov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 I. Dodig / Krajicek 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 ace 3-0 → 3-1 R. Haase / Khachanov 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 I. Dodig / Krajicek 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 2-0 R. Haase / Khachanov 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 I. Dodig / Krajicek 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 1-5 → 1-6 R. Haase / Khachanov 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-5 → 1-5 I. Dodig / Krajicek 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 df 0-4 → 0-5 R. Haase / Khachanov 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-3 → 0-4 I. Dodig / Krajicek 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 0-2 → 0-3 R. Haase / Khachanov 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 0-1 → 0-2 I. Dodig / Krajicek 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1

2. Maximo Gonzalez / Andres Molteni vs [3] Rajeev Ram / Joe Salisbury



ATP Cincinnati Maximo Gonzalez / Andres Molteni Maximo Gonzalez / Andres Molteni 7 5 10 Rajeev Ram / Joe Salisbury [3] Rajeev Ram / Joe Salisbury [3] 6 7 7 Vincitore: Gonzalez / Molteni Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-7 M. Gonzalez / Molteni 0-1 0-2 0-3 ace 1-3 2-3 2-4 2-5 3-5 4-5 5-5 5-6 6-6 7-6 7-7 8-7 9-7 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 5-7 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 5-5 → 5-6 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 M. Gonzalez / Molteni 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 3-2 → 3-3 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 2-2 → 3-2 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 M. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 R. Ram / Salisbury 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 M. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-6 → 6-6 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 R. Ram / Salisbury 15-40 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 M. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 R. Ram / Salisbury 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-3 → 3-4 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 2-3 → 3-3 R. Ram / Salisbury 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-2 → 2-3 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 R. Ram / Salisbury 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-1 → 1-1 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 0-1

3. [WC] Emma Navarro / Peyton Stearns vs [4] Desirae Krawczyk / Demi Schuurs



WTA Cincinnati Emma Navarro / Peyton Stearns Emma Navarro / Peyton Stearns 7 3 4 Desirae Krawczyk / Demi Schuurs [4] Desirae Krawczyk / Demi Schuurs [4] 6 6 10 Vincitore: Krawczyk / Schuurs Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-10 Desirae Krawczyk / Demi Schuurs 10-4 0-1 Emma Navarro / Peyton Stearns 0-1 1-1 1-2 1-3 1-4 2-4 2-5 3-5 3-6 3-7 4-7 4-8 4-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Desirae Krawczyk / Demi Schuurs 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Emma Navarro / Peyton Stearns 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 Desirae Krawczyk / Demi Schuurs 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Emma Navarro / Peyton Stearns 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Desirae Krawczyk / Demi Schuurs 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-3 → 1-4 Emma Navarro / Peyton Stearns 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Desirae Krawczyk / Demi Schuurs 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Emma Navarro / Peyton Stearns 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Desirae Krawczyk / Demi Schuurs 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2-0* 3-0* 3*-1 3*-2 4-2* 4-3* 5*-3 6*-3 6-4* 6-6 → 7-6 Desirae Krawczyk / Demi Schuurs 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 6-5 → 6-6 Emma Navarro / Peyton Stearns 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Desirae Krawczyk / Demi Schuurs 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-4 → 5-5 Emma Navarro / Peyton Stearns 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 5-3 → 5-4 Desirae Krawczyk / Demi Schuurs 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 Emma Navarro / Peyton Stearns 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-3 → 4-3 Desirae Krawczyk / Demi Schuurs 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-2 → 3-3 Emma Navarro / Peyton Stearns 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 Desirae Krawczyk / Demi Schuurs 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Emma Navarro / Peyton Stearns 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 Desirae Krawczyk / Demi Schuurs 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 Emma Navarro / Peyton Stearns 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

4. [6] Su-Wei Hsieh / Xinyu Wang vs [OSE] Anna Blinkova / Varvara Gracheva (non prima ore: After Suitable Rest)



WTA Cincinnati Su-Wei Hsieh / Xinyu Wang [6] • Su-Wei Hsieh / Xinyu Wang [6] 0 6 6 0 Anna Blinkova / Varvara Gracheva Anna Blinkova / Varvara Gracheva 0 0 1 0 Vincitore: Hsieh / Wang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Su-Wei Hsieh / Xinyu Wang 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Su-Wei Hsieh / Xinyu Wang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-1 → 6-1 Anna Blinkova / Varvara Gracheva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Su-Wei Hsieh / Xinyu Wang 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Anna Blinkova / Varvara Gracheva 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 Su-Wei Hsieh / Xinyu Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Anna Blinkova / Varvara Gracheva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 Su-Wei Hsieh / Xinyu Wang 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Anna Blinkova / Varvara Gracheva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-0 → 6-0 Su-Wei Hsieh / Xinyu Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-0 → 5-0 Anna Blinkova / Varvara Gracheva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-0 → 4-0 Su-Wei Hsieh / Xinyu Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 2-0 → 3-0 Anna Blinkova / Varvara Gracheva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 2-0 Su-Wei Hsieh / Xinyu Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

5. [WC] Bethanie Mattek-Sands / Anastasia Potapova vs Anastasia Pavlyuchenkova / Luisa Stefani (non prima ore: After Suitable Rest)



Il match deve ancora iniziare

6. Miyu Kato / Aldila Sutjiadi vs Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe



WTA Cincinnati Miyu Kato / Aldila Sutjiadi Miyu Kato / Aldila Sutjiadi 7 4 10 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 6 6 1 Vincitore: Kato / Sutjiadi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-1 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 1-10 1-0 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 0-1 0-2 0-3 0-4 0-5 0-6 0-7 1-7 1-8 1-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Miyu Kato / Aldila Sutjiadi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Miyu Kato / Aldila Sutjiadi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Miyu Kato / Aldila Sutjiadi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Miyu Kato / Aldila Sutjiadi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-0 → 1-1 Miyu Kato / Aldila Sutjiadi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 2*-1 3-1* 3-2* 4*-2 4*-3 5-3* 6-3* 6*-4 6-6 → 7-6 Miyu Kato / Aldila Sutjiadi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Miyu Kato / Aldila Sutjiadi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-4 → 5-5 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-4 → 5-4 Miyu Kato / Aldila Sutjiadi 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Miyu Kato / Aldila Sutjiadi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 2-3 → 3-3 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Miyu Kato / Aldila Sutjiadi 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Miyu Kato / Aldila Sutjiadi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Court 11 – Ora italiana: 20:30 (ora locale: 2:30 pm)

1. [7] Kevin Krawietz / Tim Puetz vs Felix Auger-Aliassime / Adrian Mannarino



ATP Cincinnati Kevin Krawietz / Tim Puetz [7] Kevin Krawietz / Tim Puetz [7] 6 6 Felix Auger-Aliassime / Adrian Mannarino Felix Auger-Aliassime / Adrian Mannarino 1 4 Vincitore: Krawietz / Puetz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 K. Krawietz / Puetz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 F. Auger-Aliassime / Mannarino 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-3 → 5-4 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 F. Auger-Aliassime / Mannarino 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 4-2 → 4-3 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 F. Auger-Aliassime / Mannarino 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 F. Auger-Aliassime / Mannarino 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Auger-Aliassime / Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 6-1 F. Auger-Aliassime / Mannarino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-1 → 5-1 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-1 → 4-1 F. Auger-Aliassime / Mannarino 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 K. Krawietz / Puetz 0-15 0-30 0-40 df 2-0 → 2-1 F. Auger-Aliassime / Mannarino 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 df 1-0 → 2-0 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0

2. Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara vs Max Purcell / Andrey Rublev



ATP Cincinnati Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara 6 5 Max Purcell / Andrey Rublev Max Purcell / Andrey Rublev 7 7 Vincitore: Purcell / Rublev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-6 → 5-7 M. Purcell / Rublev 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-5 → 5-6 L. Glasspool / Heliovaara 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 5-4 → 5-5 M. Purcell / Rublev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 L. Glasspool / Heliovaara 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 M. Purcell / Rublev 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 3-3 → 4-3 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 M. Purcell / Rublev 30-0 40-0 ace 40-15 2-2 → 2-3 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 M. Purcell / Rublev 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 ace 1-1 → 1-2 L. Glasspool / Heliovaara 40-40 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 M. Purcell / Rublev 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* df 1-1* 1*-2 ace 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 5-5* 5*-6 ace 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 ace 8*-8 8-9* 9-9* 9*-10 10*-10 10-11* 6-6 → 6-7 M. Purcell / Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 L. Glasspool / Heliovaara 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 5-5 → 6-5 M. Purcell / Rublev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 5-4 → 5-5 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 M. Purcell / Rublev 30-40 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 M. Purcell / Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 L. Glasspool / Heliovaara 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-2 → 3-2 M. Purcell / Rublev 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Purcell / Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 L. Glasspool / Heliovaara 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

3. [WC] Lorenzo Musetti / Lorenzo Sonego vs [8] Marcel Granollers / Horacio Zeballos