Challenger Stanford: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Presenza di Federico Gaio

Challenger Stanford – Tabellone Principale – hard

(1) Rinderknech, Arthur vs Gaio, Federico

(WC) Quinn, Ethan vs Qualifier

Andreev, Adrian vs (WC) Banerjee, Samir

Kudla, Denis vs (7) Kovacevic, Aleksandar

(3) Mmoh, Michael vs Qualifier

Svrcina, Dalibor vs Qualifier

Qualifier vs (PR) Klahn, Bradley

Shimabukuro, Sho vs (8) Tirante, Thiago Agustin

(5) Gojo, Borna vs (Alt) Kukushkin, Mikhail

Michelsen, Alex vs Hong, Seongchan

(WC) Verdasco, Fernando vs Qualifier

Meligeni Alves, Felipe vs (4) Lestienne, Constant

(6) Duckworth, James vs Olivieri, Genaro Alberto

(Alt) Svajda, Zachary vs (SE) Walton, Adam

Qualifier vs Moreno De Alboran, Nicolas

Johnson, Steve vs (2) Watanuki, Yosuke

(1) Nava, Emiliovs Puttergill, Calum(WC) Burnett, Evanvs (7/Alt) Seelig, Kyle

(13) Markes, Colin vs Alternate

(WC) Matta, Anders vs (11) Boyer, Tristan

(3) Sweeny, Dane vs Vives Marcos, Pedro

(WC) Chaudhary, Aryan vs (8) Cozbinov, Alexandr

(4) Jung, Jason vs Young, Donald

(Alt) Vandecasteele, Quinn vs (12) Smith, Keegan

(5) Krueger, Mitchell vs (WC) Rivera, Hudson

Brumm, Jacob vs (9) Ellis, Blake

(6) Chappell, Nick vs Tracy, James

Brymer, Gage vs (10) Ponwith, Nathan

1. [2] Yafan Wangvs Louisa Chirico2. [3] Iryna Shymanovich vs Ashley Lahey(non prima ore: 20:30)3. [1] Kaja Juvanvs [WC] Alexandra Yepifanova4. [4] Hailey Baptistevs [WC] Alexis Blokhina(non prima ore: 00:00)5. [1] Emilio Navavs Calum Puttergill6. [5] Mitchell Kruegervs [WC] Hudson Rivera

Court 3 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [13] Colin Markes vs Alternate

2. [6] Nick Chappell vs James Tracy

3. [4] Jason Jung vs Donald Young

4. [3] Dane Sweeny vs Pedro Vives Marcos

5. [WC] Evan Burnett vs [7/Alt] Kyle Seelig

Court 4 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Anders Matta vs [11] Tristan Boyer

2. Gage Brymer vs [10] Nathan Ponwith

3. [Alt] Quinn Vandecasteele vs [12] Keegan Smith

4. [WC] Aryan Chaudhary vs [8] Alexandr Cozbinov

5. Jacob Brumm vs [9] Blake Ellis

Court 6 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Dalayna Hewitt vs [8] Na-Lae Han

2. Karman Thandi vs [6] Elvina Kalieva

3. Madison Sieg vs [5] Valeria Savinykh

4. Stacey Fung vs [7] Mai Hontama (non prima ore: 00:30)