Masters 1000 Toronto: ottimo esordio per Musetti, batte Nishioka in due set

Solido, efficace, pochi errori e ottimo rendimento col servizio. Lorenzo Musetti vince e convince nel primo turno del Masters 1000 di Toronto: supera nettamente il giapponese Yoshihito Nishioka col punteggio di 6-4 6-1 in un’ora e mezza di partita, tornando al successo sul centro all’aperto (non gli accadeva dall’inizio dell’anno) e soprattutto fornendo una prestazione molto positiva. Il nipponico viene da un periodo non facile, tante sconfitte, e in campo si è vista nelle fasi decisive le poca fiducia con la quale ha affrontato vari momenti del match, ma questo non deve togliere meriti a Musetti, che ha chiuso l’incontro con 18 vincenti e soli 8 errori, ben 11 Ace e nessun doppio fallo. Lorenzo non ha mai ceduto il servizio, annullando le due palle break concesse.

È piaciuto come il toscano ha affrontato diverse situazioni di 0-30, mettendo la prima e comandando subito il gioco col diritto, prendendosi il punto con intensità. Al contrario Nishioka è andato totalmente in confusione servendo sul 5-4 del primo set. Il parziale scorreva sui turni di servizio, fino al decimo game. Yoshihito ha sbagliato malamente un attacco, con uno smash facile non chiuso. Questo punto l’ha totalmente mandato in confusione, è seguito un doppio fallo e quindi errori, con Lorenzo che giocando solido ha trasformato la prima palla break del match, che era anche un set point.

Qua il nipponico ha spento la luce, subendo un parziale di 5 giochi a zero nel secondo set (e sette di fila per Musetti), con moltissimi errori ed incertezze. mentre Lorenzo è stato attento a comandare il gioco col diritto e sbagliare pochissimo. Un solo momento di difficoltà per l’allievo di Tartarini servendo sul 4-0: qualche errore, un buon attacco del rivale e si è ritrovato 15-40. Ha difeso bene le due palle break, poi un Ace ed è volato 5-0. Finalmente Nishioka ha interrotto l’emorragia vincendo il suo unico (e ultimo) game, fino all’ottimo turno di servizio di Musetti, con due Ace, per il 6-1 conclusivo.

First winner of the week 💪 Lorenzo Musetti dominates Nishioka 6-4 6-1 to reach R2!#NationalBankOpen pic.twitter.com/26ftytRWB0 — Tennis TV (@TennisTV) August 7, 2023

Davvero una buona prestazione per l’azzurro, con l’86% dei punti vinti con la prima palla e il 50% sulla seconda del rivale. Ma oltre ai numeri, è piaciuto l’atteggiamento positivo di Lorenzo e la sua tenuta, mai una sbavatura in tutto il match. Al secondo turno attende il vincente di Zhang – Kokkinakis, sarà comunque favorito, con la prospettiva di sfidare Medvedev al terzo turno.

ATP Toronto Lorenzo Musetti [16] Lorenzo Musetti [16] 6 6 Yoshihito Nishioka Yoshihito Nishioka 4 1 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 L. Musetti 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 5-1 → 6-1 Y. Nishioka 15-0 40-0 5-0 → 5-1 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 4-0 → 5-0 Y. Nishioka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 3-0 → 4-0 L. Musetti 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-0 → 3-0 Y. Nishioka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 L. Musetti 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Y. Nishioka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 5-4 → 6-4 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 Y. Nishioka 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 Y. Nishioka 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Y. Nishioka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Y. Nishioka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0