Challenger Cordenons, Santo Domingo, Cary, Banja Luka e Meerbusch: I risultati con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

CHALLENGER Cordenons (Italia) – 1° Turno TD Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. [1] Samuel Vincent Ruggerivs Andrea Arnaboldi

2. Aleksandr Braynin vs [9] Fausto Tabacco



ATP Cordenons Aleksandr Braynin • Aleksandr Braynin 0 6 5 2 Fausto Tabacco [9] Fausto Tabacco [9] 0 2 7 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 A. Braynin 2-4 F. Tabacco 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Braynin 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-3 → 2-3 F. Tabacco 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 A. Braynin 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 F. Tabacco 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-1 → 0-2 A. Braynin 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 F. Tabacco 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-6 → 5-7 A. Braynin 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 F. Tabacco 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 4-5 → 5-5 A. Braynin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 F. Tabacco 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 A. Braynin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 F. Tabacco 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-3 → 3-3 A. Braynin 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-3 → 2-3 F. Tabacco 15-0 40-0 1-2 → 1-3 A. Braynin 0-15 df 15-30 15-40 1-1 → 1-2 F. Tabacco 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-0 → 1-1 A. Braynin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 F. Tabacco 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 A. Braynin 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 F. Tabacco 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 3-2 → 4-2 A. Braynin 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 3-2 F. Tabacco 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Braynin 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Tabacco 0-15 0-30 df 0-40 df 0-1 → 1-1 A. Braynin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

3. [1] Samuel Vincent Ruggeri OR Andrea Arnaboldi vs [WC] Angelo Rossi OR [12/Alt] Federico Agustin Gomez



Il match deve ancora iniziare

4. [6] Julian Ocleppo OR Sebastian Dominko vs [WC] Alessio Balestrieri OR [8] Lorenzo Rottoli



Il match deve ancora iniziare

5. [WC] Gianmarco Ferrari vs Lukas Neumayer (non prima ore: 17:00)



Il match deve ancora iniziare

6. [3] Riccardo Bonadio vs Valentin Vacherot (non prima ore: 19:30)



Il match deve ancora iniziare

Acqua Maniva – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Julian Ocleppo vs Sebastian Dominko



Il match deve ancora iniziare

2. Giorgio Tabacco vs [7] Juan Bautista Otegui



ATP Cordenons Giorgio Tabacco Giorgio Tabacco 0 2 2 Juan Bautista Otegui [7] • Juan Bautista Otegui [7] 15 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 J. Bautista Otegui 15-0 2-3 G. Tabacco 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 J. Bautista Otegui 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 G. Tabacco 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 J. Bautista Otegui 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 G. Tabacco 0-15 df 0-30 0-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 J. Bautista Otegui 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 G. Tabacco 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 J. Bautista Otegui 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-5 → 1-5 G. Tabacco 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-4 → 0-5 J. Bautista Otegui 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-3 → 0-4 G. Tabacco 30-0 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 J. Bautista Otegui 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 G. Tabacco 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

3. [5] Marcello Serafini vs [10] Gonzalo Villanueva



Il match deve ancora iniziare

4. [2] Alex Barrena vs Aleksandr Braynin OR [9] Fausto Tabacco



Il match deve ancora iniziare

5. Maxime Chazal vs Chun-Hsin Tseng (non prima ore: 16:30)



Il match deve ancora iniziare

Serena Wines 1881 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Giovanni Oradini vs Bor Artnak



Il match deve ancora iniziare

2. [WC] Alessio Balestrieri vs [8] Lorenzo Rottoli



ATP Cordenons Alessio Balestrieri Alessio Balestrieri 0 0 Lorenzo Rottoli [8] • Lorenzo Rottoli [8] 0 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 L. Rottoli 0-5 A. Balestrieri 0-15 0-30 0-40 0-4 → 0-5 L. Rottoli 15-0 30-15 df 40-15 0-3 → 0-4 A. Balestrieri 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 L. Rottoli 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 0-2 A. Balestrieri 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

3. [4] Giovanni Oradini OR Bor Artnak vs Giorgio Tabacco OR [7] Juan Bautista Otegui



Il match deve ancora iniziare

Court 13 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Angelo Rossi vs [12/Alt] Federico Agustin Gomez



Il match deve ancora iniziare

2. [3] Kenny De Schepper vs Federico Iannaccone



Il match deve ancora iniziare

ATP Meerbusch Georgii Kravchenko Georgii Kravchenko 0 0 Kai Wehnelt [12] Kai Wehnelt [12] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

1. Georgii Kravchenkovs [12] Kai Wehnelt

2. [6] Felix Gill vs Pedro Vives Marcos



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Ergi Kirkin vs [WC] John Sperle



Il match deve ancora iniziare

4. [5] Guy Den Ouden OR [Alt] Liam Gavrielides vs Georgii Kravchenko OR [12] Kai Wehnelt



Il match deve ancora iniziare

5. [1] Jurij Rodionov vs Henri Squire



Il match deve ancora iniziare

B&B Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Guy Den Ouden vs [Alt] Liam Gavrielides



ATP Meerbusch Guy Den Ouden [5] Guy Den Ouden [5] 0 1 Liam Gavrielides • Liam Gavrielides 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 L. Gavrielides 1-0 G. Den Ouden 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. Jonas Forejtek vs [8] Miguel Damas



Il match deve ancora iniziare

3. Tom Gentzsch vs [10] Maxime Mora



ATP Meerbusch Tom Gentzsch Tom Gentzsch 0 5 Maxime Mora [10] • Maxime Mora [10] 0 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Mora 5-5 T. Gentzsch 30-15 A-40 4-5 → 5-5 M. Mora 3-5 → 4-5 T. Gentzsch 0-15 0-30 15-30 30-30 2-5 → 3-5 M. Mora 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 T. Gentzsch 0-15 df 15-15 40-15 1-4 → 2-4 M. Mora 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 T. Gentzsch 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 M. Mora 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-2 → 0-3 T. Gentzsch 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-1 → 0-2 M. Mora 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

4. [6] Felix Gill OR Pedro Vives Marcos vs Jonas Forejtek OR [8] Miguel Damas



Il match deve ancora iniziare

5. [3] Tibo Colson vs Tom Gentzsch OR [10] Maxime Mora



Il match deve ancora iniziare

YONEX Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Aaron James Williams vs [11] JiSung Nam



Il match deve ancora iniziare

2. [4] Orlando Luz vs [WC] Niklas Koch



Il match deve ancora iniziare

3. [2] Stefanos Sakellaridis vs [PR] Martin Krumich



Il match deve ancora iniziare

4. [4] Orlando Luz OR [WC] Niklas Koch vs [WC] Aaron James Williams OR [11] JiSung Nam



Il match deve ancora iniziare

5. Kilian Feldbausch vs Max Houkes



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Banja Luka (Bosnia & Herzegovina) – 1° Turno -TDQ Qualificazione, terra battuta

ATP Banja Luka Radomir Tomic • Radomir Tomic 40 0 Marat Sharipov [9] Marat Sharipov [9] 40 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 R. Tomic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-1 M. Sharipov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

1. [WC] Radomir Tomicvs [9] Marat Sharipov

2. [4] Eric Vanshelboim vs [WC] Vladan Tadic



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Drazen Petrovic vs [11] Yanaki Milev



Il match deve ancora iniziare

4. [6] Kirill Kivattsev OR Mark Whitehouse vs Lorenzo Bocchi OR [12] Mirza Basic



Il match deve ancora iniziare

5. [1/Alt] Miljan Zekic OR Rrezart Cungu vs Stefan Popovic OR [8] Neil Oberleitner



Il match deve ancora iniziare

Grandstand – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [2] Marko Topo vs Oleg Prihodko



Il match deve ancora iniziare

2. Lorenzo Bocchi vs [12] Mirza Basic



Il match deve ancora iniziare

3. [1/Alt] Miljan Zekic vs Rrezart Cungu



Il match deve ancora iniziare

4. [2] Marko Topo OR Oleg Prihodko vs [WC] Radomir Tomic OR [9] Marat Sharipov



Il match deve ancora iniziare

5. [3] Akira Santillan OR [Alt] Federico Zeballos vs [WC] Drazen Petrovic OR [11] Yanaki Milev



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [5] Juan Pablo Paz vs Simon Anthony Ivanov



Il match deve ancora iniziare

2. [6] Kirill Kivattsev vs Mark Whitehouse



Il match deve ancora iniziare

3. [3] Akira Santillan vs [Alt] Federico Zeballos



Il match deve ancora iniziare

4. [4] Eric Vanshelboim OR [WC] Vladan Tadic vs [WC] Denys Molchanov OR [10] Denis Klok



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. [Alt] Aldin Setkicvs [7] Ilya Snitari

2. [WC] Denys Molchanov vs [10] Denis Klok



Il match deve ancora iniziare

3. Stefan Popovic vs [8] Neil Oberleitner



Il match deve ancora iniziare

4. [5] Juan Pablo Paz OR Simon Anthony Ivanov vs [Alt] Aldin Setkic OR [7] Ilya Snitari



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Santo Domingo (Repubblica Dominicana) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. [4] Mateus Alvesvs Juan Sebastian Gomez

2. [5] Ignacio Monzon vs [10] Ignacio Carou



Il match deve ancora iniziare

3. [4] Flavio Cobolli vs Murkel Dellien (non prima ore: 22:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Peter Bertran vs Nick Hardt (non prima ore: 01:00)



Il match deve ancora iniziare

Estadio SID – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [6] Conner Huertas del Pino vs [12] Justin Roberts



Il match deve ancora iniziare

2. [1] James Trotter vs [9] Joshua Sheehy



Il match deve ancora iniziare

3. Matheus Pucinelli De Almeida vs [7] Genaro Alberto Olivieri (non prima ore: 22:00)



Il match deve ancora iniziare

Estadio 3 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [3] Jorge Panta vs [11] Kosuke Ogura



Il match deve ancora iniziare

2. [2] Kyle Seelig vs [Alt] John-Patrick Smith



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Cary (USA) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

Il match deve ancora iniziare

1. [WC] Karl Polingvs [Alt] Fons Van Sambeek

2. Keegan Smith vs [Alt] Tyler Zink



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Ethan Quinn vs [6] Gijs Brouwer (non prima ore: 21:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Alexander Shevchenko vs Seongchan Hong (non prima ore: 23:00)



Il match deve ancora iniziare

5. Sho Shimabukuro vs [2/WC] Rinky Hijikata (non prima ore: 01:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 15 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [WC] Quinn Vandecasteele vs [7] Nathan Ponwith



Il match deve ancora iniziare

2. Ryan Harrison vs [8] Blake Ellis



Il match deve ancora iniziare

3. [Alt] Bjorn Fratangelo vs Alexander Ritschard



Il match deve ancora iniziare

4. Adolfo Daniel Vallejo vs [8] Leandro Riedi



Il match deve ancora iniziare

Court 13 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [WC] Stefan Dostanic vs [9] Yuki Mochizuki



Il match deve ancora iniziare

2. [2] Billy Harris vs [11] Jaimee Floyd Angele



Il match deve ancora iniziare

3. Beibit Zhukayev vs Adam Walton



Il match deve ancora iniziare

4. Shintaro Mochizuki vs Lloyd Harris



Il match deve ancora iniziare