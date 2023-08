Jannik Sinner: tra allenamenti a Toronto e riflessioni pre-Masters1000 del suo coach. L’azzurro sarà presente al sorteggio di domani (Video)

Mentre il mondo del tennis è in fermento in vista del Masters 1000 canadese, Jannik Sinner ha svolto ieri pomeriggio una sessione di allenamento con Milos Raonic. Ma non è tutto: sarà proprio Sinner uno dei tennisti presenti al sorteggio del torneo di Toronto, che si terrà venerdì alle 16 ora locale (le 22 in Italia).

Simone Vagnozzi, il coach di Sinner, ha condiviso alcune riflessioni sulla crescita del suo protetto e sul panorama attuale del tennis mondiale in una recente intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport.

“La velocità del tennis sta aumentando e atleticamente bisogna essere sempre pronti”, ha affermato Vagnozzi, sottolineando l’importanza di una preparazione fisica costante e meticolosa. “Il livello medio è salito: se non sei al top, puoi perdere da tutti”.

Parlando del percorso di crescita di Sinner, Vagnozzi ha evidenziato gli sforzi dell’atleta in palestra: “Jannik grazie alle ore in palestra è cresciuto fisicamente, ma il lavoro è ancora lungo”. Il riferimento è chiaro: il tennis moderno richiede non solo abilità tecnica, ma anche una forma fisica invidiabile.

Vagnozzi ha poi condiviso le sue opinioni sul tipo di superficie più adatta al gioco di Sinner: “Il cemento è la superficie ideale per Jannik e dunque puntiamo ad arrivarci nelle migliori condizioni possibili: il rimbalzo è sempre uguale e aiuta un giocatore di ritmo e di pressione come lui”.

Concludendo, il coach ha riflettuto sul recente passato del suo atleta, facendo riferimento alla prestazione di Sinner a Parigi: “Dopo Parigi, ha capito qualcosa di più di se stesso, lo rivedo felice”. Un accenno che fa ben sperare per le prossime sfide che attendono il giovane tennista azzurro.

Marco Rossi