Emma Raducanu torna in campo (video)

Con una breve clip postata sulla propria pagina Instagram, Emma Raducanu ha mostrato i suoi primi colpi in campo dopo la triplice operazione subita nei mesi scorsi per provare a risolvere definitivamente dei problemi alle ossa delle mani e dei piedi, che da tempo la penalizzavano.

“2 agosto, la parte divertente. per la prima volta di nuovo in campo” scrive Emma, accompagnando il video che vi mostriamo.

Raducanu era finita sotto i ferri lo scorso 3 maggio per la prima operazione, alla mano destra, quindi con altri due interventi nelle settimane successive ha completato il ciclo, iniziando la riabilitazione. Oggi è tornata in campo ma sembra estremamente difficile vederla all’opera già al prossimo US Open, al via a New York il 28 agosto. È il torneo a lei più caro, dove esplose vincendo clamorosamente il titolo come tennista più giovane nella storia del torneo.