Il servizio di Jannik Sinner: il segreto del “foot up”. Parla Simone Vagnozzi (Video)

Il tennis, in molti modi, è simile a una danza. Ogni movimento, ogni colpo, ogni passo dev’essere in sintonia con il resto. E a volte, una piccola modifica può fare la differenza tra una performance buona e una eccezionale. Questo è esattamente ciò che è successo con il servizio di Jannik Sinner.

In una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, Simone Vagnozzi, coach di Sinner, ha condiviso una profonda analisi sul servizio del suo allievo e sulle modifiche apportate grazie anche al contributo di Darren Cahill, un altro membro fondamentale del team di Sinner.

Vagnozzi ha rivelato: “Con Darren avevamo in progetto di intervenire a fine stagione, durante la preparazione invernale. Ma l’uscita prematura di Jannik a Parigi ci ha permesso di anticipare la mossa.” Questo intervento ha portato a una chiara evoluzione nel modo in cui Sinner esegue il servizio.

La chiave, come spiegato da Vagnozzi, è la tecnica del “foot up”. Questa particolare tecnica, che coinvolge un diverso posizionamento e movimento del piede durante il servizio, si è rivelata la più adatta e produttiva per il giovane talento italiano. Ma perché?

A Wimbledon, il cambiamento ha mostrato i suoi frutti. Vagnozzi spiega: “A Wimbledon si è subito trovato più a suo agio: così il movimento risulta più fluido, l’altro servizio richiede più forza e se il match si prolungava, o Jannik cominciava ad essere un po’ stanco, rischiava di perdere ritmo.”

Il tennis moderno richiede non solo talento e abilità, ma anche resistenza e costanza. In un match lungo, la stanchezza può insinuarsi, influenzando la potenza e la precisione del servizio. La tecnica del “foot up” sembra essere la soluzione ideale per Sinner, offrendogli quella fluidità e quel ritmo che sono essenziali per mantenere un alto livello di gioco durante l’intero incontro.

Chi vuole supportare il canale Youtube di LiveTennis basta iscriversi e mettere mi piace ai video per avere contributi sempre migliori – CLICCANDO QUI







Francesco Paolo VIllarico