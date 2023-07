Challenger Verona, Segovia, Zug, Astana e Salinas: I risultati con il dettaglio delle Finali (LIVE)

CHALLENGER Verona (Italia), terra battuta – Finale

Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

ATP Zug Fabio Fognini [4] Fabio Fognini [4] 3 6 Joris De Loore Joris De Loore 5* 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* df 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 3-5* 6-6 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 15-40 6-5 → 6-6 J. De Loore 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 6-5 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 4-5 → 5-5 J. De Loore 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 F. Fognini 30-0 40-0 3-4 → 4-4 J. De Loore 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 J. De Loore 15-0 ace 40-0 ace 2-2 → 2-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. De Loore 15-0 ace 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 J. De Loore 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1

1. [9] Vitaliy Sachkovs [Alt] Vit Kopriva1. [7] Antoine Escoffiervs [6] Pablo Llamas Ruiz1. [4] Fabio Fogninivs Joris De LooreSF

2. Ergi Kirkin / Dalibor Svrcina vs [2] Theo Arribage / Luca Sanchez



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Arthur Rinderknech vs [4] Fabio Fognini OR Joris De Loore (non prima ore: 15:00)



Il match deve ancora iniziare

ATP Astana Khumoyun Sultanov • Khumoyun Sultanov 40 5 2 Denis Yevseyev [3] Denis Yevseyev [3] A 7 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 K. Sultanov 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 D. Yevseyev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 K. Sultanov 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 D. Yevseyev 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 K. Sultanov 0-15 0-30 0-40 df 5-5 → 5-6 D. Yevseyev 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 K. Sultanov 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 5-4 D. Yevseyev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 K. Sultanov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-1 → 5-2 D. Yevseyev 15-0 30-0 40-15 5-0 → 5-1 K. Sultanov 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 D. Yevseyev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 K. Sultanov 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 D. Yevseyev 15-40 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 K. Sultanov 15-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

ATP Salinas Matija Pecotic Matija Pecotic 4 4 Illya Marchenko Illya Marchenko 6 6 Vincitore: Marchenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 I. Marchenko 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 M. Pecotic 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 I. Marchenko 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 M. Pecotic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 I. Marchenko 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-3 → 2-4 M. Pecotic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 I. Marchenko 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Pecotic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 I. Marchenko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Pecotic 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 I. Marchenko 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 4-5 → 4-6 M. Pecotic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 I. Marchenko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 M. Pecotic 0-15 0-30 15-30 15-40 df 3-3 → 3-4 I. Marchenko 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 M. Pecotic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 I. Marchenko 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 M. Pecotic 0-15 15-15 40-15 1-1 → 2-1 I. Marchenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Pecotic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

1. Khumoyun Sultanovvs [3] Denis Yevseyev1. [Q] Matija Pecoticvs Illya Marchenko

2. [4] Vasil Kirkov / Alfredo Perez vs [WC] Angel Diaz Jalil / Alvaro Guillen Meza