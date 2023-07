Challenger Porto: Il Main Draw e il Tabellone di Qualificazione. Cinque azzurri presenti tra Md e Quali

Challenger Porto – Tabellone Principale – hard

(1) Halys, Quentin vs (WC) Elias, Gastao

Marie, Jules vs Lock, Benjamin

Qualifier vs Yevseyev, Denis

Qualifier vs (6) Nava, Emilio

(3) Grenier, Hugo vs Qualifier

(PR) Herbert, Pierre-Hugues vs Lokoli, Laurent

Qualifier vs Kachmazov, Alibek

(WC) Sousa, Joao vs (5) Bellucci, Mattia

(8) Berankis, Ricardas vs Gojowczyk, Peter

Andreev, Adrian vs Palan, Dominik

Oliveira, Goncalo vs Qualifier

Mejia, Nicolas vs (4) Nardi, Luca

(7) Escoffier, Antoine vs Giustino, Lorenzo

Ferreira Silva, Frederico vs Celikbilek, Altug

(WC) Rocha, Henrique vs Qualifier

Diez, Steven vs (2) Bonzi, Benjamin

(1) Poullain, Lucasvs (WC) Silva, TiagoRodrigues, Danielvs (7) Soriano Barrera, Adria

(2) Hoang, Antoine vs (WC) Maia, Hugo

Haerteis, Johannes vs (12) Lilov, Victor

(3) Strombachs, Robert vs Guerrieri, Andrea

Wallart, Enzo vs (10) Vale, Duarte

(4) De Schepper, Kenny vs Damas, Miguel

Kaliyanda Poonacha, Niki vs (9) Potenza, Luca

(5) Cox, Daniel vs Braynin, Aleksandr

Nam, JiSung vs (11) Faria, Jaime

(6) Benchetrit, Elliot vs (WC) Araujo, Pedro

(WC) Coelho, Fabio vs (8) Domingues, Joao

1. JiSung Namvs [11] Jaime Faria2. Enzo Wallartvs [10] Duarte Vale(non prima ore: 15:00)3. [WC] Fabio Coelhovs [8] Joao Domingues4. Niki Kaliyanda Poonachavs [9] Luca Potenza(non prima ore: 18:00)

Banco Carregosa – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Antoine Hoang vs [WC] Hugo Maia

2. [1] Lucas Poullain vs [WC] Tiago Silva

3. Daniel Rodrigues vs [7] Adria Soriano Barrera (non prima ore: 15:00)

4. [6] Elliot Benchetrit vs [WC] Pedro Araujo

McDonald’s – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Johannes Haerteis vs [12] Victor Lilov

2. [5] Daniel Cox vs Aleksandr Braynin

3. [3] Robert Strombachs vs Andrea Guerrieri (non prima ore: 15:00)

4. [4] Kenny De Schepper vs Miguel Damas