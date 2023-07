Challenger San Marino: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 25 azzurri tra Md e Quali

Challenger San Marino – Tabellone Principale – terra

(1) Muller, Alexandre vs Qualifier

Dougaz, Aziz vs Pellegrino, Andrea

Qualifier vs Mager, Gianluca

Qualifier vs (7) Kolar, Zdenek

(3) Goffin, David vs Gaio, Federico

Sachko, Vitaliy vs Ionel, Nicholas David

Burruchaga, Roman Andres vs Fatic, Nerman

Qualifier vs (5/WC) Cobolli, Flavio

(6) Coppejans, Kimmer vs Madaras, Dragos Nicolae

Rincon, Daniel vs Qualifier

(WC) De Rossi, Marco vs Lavagno, Edoardo

Collarini, Andrea vs (4/WC) Fognini, Fabio

(8) Polmans, Marc vs Delbonis, Federico

Giannessi, Alessandro vs Echargui, Moez

Qualifier vs Sanchez Izquierdo, Nikolas

Passaro, Francesco vs (2) Munar, Jaume

(1) Vacherot, Valentinvs (WC) Caniato, Carlo Alberto(WC) Giorgetti, Francescovs (12) Rottoli, Lorenzo

(2) Jacquet, Kyrian vs Bocchi, Lorenzo

Roncalli, Simone vs (9) Ferrari, Gianmarco

(3) Weis, Alexander vs Picchione, Andrea

Tabacco, Fausto vs (11) Arnaboldi, Federico

(4) Forti, Francesco vs (WC) Pecci, Alessandro

Heller, Peter vs (10) Serafini, Marcello

(5) Durasovic, Viktor vs (WC) Mazza, Manuel

Piraino, Gabriele vs (8) Dalla Valle, Enrico

(6) Taberner, Carlos vs Arnaboldi, Andrea

Villanueva, Gonzalo vs (7) Dutra da Silva, Daniel

1. [WC] Francesco Giorgettivs [12] Lorenzo Rottoli2. [1] Valentin Vacherotvs [WC] Carlo Alberto Caniato3. [6] Carlos Tabernervs Andrea Arnaboldi

Court 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Simone Roncalli vs [9] Gianmarco Ferrari

2. Peter Heller vs [10] Marcello Serafini

3. Gabriele Piraino vs [8] Enrico Dalla Valle

4. Fausto Tabacco vs [11] Federico Arnaboldi (non prima ore: 15:00)

Court 2 De Luigi – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Kyrian Jacquet vs Lorenzo Bocchi

2. [4] Francesco Forti vs [WC] Alessandro Pecci

3. Gonzalo Villanueva vs [7] Daniel Dutra da Silva (non prima ore: 13:00)

4. [5] Viktor Durasovic vs [WC] Manuel Mazza (non prima ore: 15:00)

5. [3] Alexander Weis vs Andrea Picchione