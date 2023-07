Da Verona: il resoconto di giornata con il programma di domani

Partita a senso unico quella fra l’italiano Darderi e il domicano Hardt. L’atleta azzurro si è imposto con il punteggio 64 60.

Domani si inizierà la giornata con tre incontri a partire dalle ore 10:00.

Fari puntati sul debutto di David Goffin, prima testa di serie del torneo che incontrerà Nerman Fatic.

L’austriaco Lukas Neumayer si impone per 6-2, 6-2 sul tedesco Peter Gojowczyk; più impegnativa la vittoria di Samuel Vincent Ruggeri sull’olandese Max Houkes, con un 2-6, 6-4, 6-3 che concede il passaggio del secondo turno di qualificazioni all’italiano. Non va altrettanto bene al connazionale Francesco Forti, battuto con un 6-3, 6-4 dal taiwanese Chun-Hsin Tseng; così come per Giovanni Oradini, sconfitto in tre set (6-2, 2-6, 6-1) dal francese Valentin Royer. Giorgio Tabacco combatte ma è Il francese Bourgue a spuntarla al termine di un incontro combattuto, terminato sul punteggio di 6-4, 7-5.

Center Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Federico Delbonis vs [WC] Jiri Vesely

2. [Alt] Salvatore Caruso vs [Q] Stefano Napolitano

3. [Q] Mathias Bourgue vs [3/WC] Pedro Martinez

4. Marco Trungelliti vs [2/SE] Hugo Gaston

5. [5] Francesco Passaro vs Andrea Pellegrino (non prima ore: 18:00)

6. [1] David Goffin vs Nerman Fatic (non prima ore: 21:00)

Grandstand – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Carlos Taberner vs [Q] Samuel Vincent Ruggeri

2. [Alt] Vit Kopriva vs [Q] Valentin Royer

3. Federico Gaio vs Sumit Nagal (non prima ore: 16:00)

Court 7 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Roman Andres Burruchaga vs [Alt] Benjamin Hassan

2. [Q] Lukas Neumayer vs [8] Genaro Alberto Olivieri

3. [1] Guido Andreozzi / Jonathan Eysseric vs [WC] Gian Matias Di Natale / Gabriele Pennaforti (non prima ore: 13:00)

4. [Q] Chun-Hsin Tseng vs Titouan Droguet