Anche l’ex n.7 del mondo David Goffin per la prima volta in gara a San Marino

Fabio Fognini non sarà l’unico campione in gara agli Internazionali di tennis San Marino Open 2023, quest’anno Challenger ATP 125 (montepremi € 145.000), in programma dal 31 luglio al 6 agosto sui campi in terra battuta del Centro Tennis Cassa di Risparmio di Montecchio.

Insieme al 36enne di Arma di Taggia, l’unico tennista italiano capace di vincere un Masters 1000 (Monte-Carlo 2019) arrivando ad accomodarsi nel luglio di quell’anno sulla nona poltrona mondiale, oltre ad altri 8 titoli ATP individuali (più 10 finali), che per la prima volta disputerà questo evento grazie ad una wild card per il tabellone principale ufficializzata dagli organizzatori, ai primi posti dell’entry list figura infatti un altro ex top 10 che ambisce a un ruolo da protagonista nella 30ª edizione del torneo. Si tratta del belga David Goffin, pure lui atteso alla prima partecipazione a San Marino, capace di spingersi fino al 7° posto mondiale dopo aver raggiunto la finale alle ATP Finals battendo Rafa Nadal e Roger Federer, n.1 e 2 del mondo, primo giocatore nella storia del suo Paese ad entrare in Top 10 e a qualificarsi per il Masters di fine anno.

Il 32enne di Rocourt, capace di chiudere nei primi 25 della classifica mondiale per sette stagioni consecutive, vanta 6 titoli nel tour maggiore – il più recente lo scorso anno sulla terra di Marrakech, torneo durante il quale ha superato quota 300 vittorie nel circuito maggiore – e 9 finali, ma anche quattro quarti di finale Slam, l’ultimo in ordine di tempo sull’erba di Wimbledon 2022. Sempre nella passata stagione, ad ottobre, Goffin ha sconfitto il n.1 del mondo Carlos Alcaraz nel torneo di Astana, mentre nel 2023 ha raggiunto i quarti ad Auckland e si è poi aggiudicato il Challenger di Lovanio, in Belgio.

Non si possono dimenticare inoltre le due finali di Coppa Davis a cui ha condotto la nazionale belga (2015 e 2017). Proprio con i colori del suo Paese ha preso parte la settimana scorsa alla Hopman Cup, tradizionale competizione a squadre miste, andata in scena a Nizza.