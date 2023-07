Challenger Verona: il resoconto di giornata con il programma di domani

C’è molta curiosità sugli Internazionali Città di Verona. Questa mattina sui campi di terra rossa di Viale Colombo, Marco Speronello ha perso con il connazionale Samuel Vincent Ruggeri per 6-3, 5-7 e 6-3. Quasi tre ore di gioco per Max Houkes che si è aggiudicato l’ingresso al main draw battendo per 6-4, 6-7, e 6 – 2 l’italiano Simone Roncalli.

Oradini si impone per 7-6, 6 – 1 su Rottoli. Nel derby tricolore Pennaforti si impone su Forti per 6-7, 6-4, 7 – 6. Il francese Royer ha la meglio su Serafini.

Quando la sportività va oltre l’agonismo, i match si combattono fino all’ultima battuta, come hanno fatto Di Natale e Gojowczyk, che hanno concluso la partita con una stretta di mano. Il tedesco ha passato il turno imponendosi per 2-6, 6-7 sull’argentino.

Successo di Tabacco su Dutra Da Silva per 7-5, 6-3. Match equilibrato risolto con maggior regolarità dall’italiano. S’impone il francese Bourgue sul bulgaro Ivanov 6-3, 6-3.

Nel tardo pomeriggio i tre match che chiudono la calda giornata.

L’austriaco Neumayer ha sfidato Seghetti, talento in erba veronese che nonostante la tenacia e la determinazione, non è riuscito ad imporsi. La partita si è conclusa per 6-2,

Nell’incontro fra specialisti della terra rossa, Iannaccone e Napolitano sul grandstand il pubblico non si è certo annoiato. È stata una battaglia da fondo campo che ha visto prevalere Napolitano per 3-6, 6-1, 6-2.

A chiudere il calendario della giornata l’italiano Weis contro l’argentino Villanueva. Partita combattutissima, ben tre ore e cinque minuti di gioco. Villanueva s’impone per 7-6, 3-6, 6-4.

Center Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Valentin Royer vs [10] Giovanni Oradini

2. Gonzalo Villanueva vs [9] Stefano Napolitano

3. [9] Vitaliy Sachko vs Guido Andreozzi (non prima ore: 15:30)

4. [7] Camilo Ugo Carabelli vs Edoardo Lavagno (non prima ore: 18:00)

5. Luciano Darderi vs Nick Hardt (non prima ore: 21:00)

Grandstand – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Max Houkes vs [12] Samuel Vincent Ruggeri

2. [5] Mathias Bourgue vs Giorgio Tabacco

3. Francisco Comesana vs [6] Marc Polmans (non prima ore: 15:30)

Court 7 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Chun-Hsin Tseng vs [7] Francesco Forti

2. [1] Lukas Neumayer vs [8] Peter Gojowczyk