ATP 250 Bastad: Matteo Arnaldi vince al tiebreak del terzo set e sfiderà al secondo turno Lorenzo Musetti

C’è un italiano che avanza nel “Nordea Open” (ATP 250 – montepremi 526.815 euro), che si sta svolgendo sui campi in terra rossa di Bastad, in Svezia. Matteo Arnaldi, classificato al numero 75 nel ranking ATP, ha sconfitto il finlandese Emil Ruusuvuori, numero 48, con il punteggio di 64 26 76(0). Arnaldi si sta preparando adesso nel match che lo vedrà opposto a Lorenzo Musetti negli ottavi di finale.

Arnaldi, originario di Sanremo, ha celebrato la sua sesta vittoria ATP della stagione, tutte ottenute sulla superficie della terra battuta.

Ruusuvuori, dall’altro lato, ha dovuto accettare la sua decima sconfitta su 12 partite giocate contro avversari italiani nel circuito ATP, la terza sconfitta consecutiva sul campo in rosso.

Il terzo e decisivo set vive di colpi di scena e cambi di rotta. Arnaldi parte aggressivo, deciso. Entra con i piedi in campo, aggredisce con il diritto, sale 2-0 e palla del 3-0. Da quel momento, però, il suo avversario infila un parziale di tre game di fila. Arnaldi manca due palle break sul 4-4, una sul 5-5. Il finlandese va sei volte a due punti dalla vittoria prima del tie-break, ma senza avere match point a favore. E’ Ruusuvuori a perdere il primo punto del tie-break e da quel momento Arnaldi domina e vince poi la partita.

Dopo la partita, in un’intervista, Arnaldi ha parlato delle difficoltà affrontate durante la partita: “Negli ultimi giorni non sono stato bene con lo stomaco. Mi aspettavo di non giocare il mio tennis migliore, ma sono contento della vittoria”. Arnaldi ha poi condiviso la sua esperienza di giocare per la prima volta sul rosso dopo la stagione sull’erba e di essere per la prima volta a Bastad. Ha anche commentato le condizioni climatiche: “E’ tutto nuovo, e fa abbastanza freddo mentre in Italia fa caldissimo”.

Riguardo all’imminente scontro con Musetti, Arnaldi ha espresso sentimenti positivi. “Con Lorenzo siamo amici. A Roma ha vinto lui. Spero di giocare un po’ meglio e vincere almeno un set o prendermi la rivincita”, ha detto.

Ora, mentre si avvicina agli ottavi di finale, gli occhi dei fan sono puntati su Arnaldi. Il prossimo incontro promette di essere un’entusiasmante battaglia italiana sul campo di terra rossa di Bastad, e Arnaldi è sicuramente pronto a mettere in mostra le sue abilità e a cercare la sua rivincita.