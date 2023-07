Mikael Ymer sospeso per 18 mesi

Il tennista svedese Mikael Ymer, attualmente 51° nel ranking mondiale all’età di 24 anni, è stato oggetto di un duro provvedimento da parte della Corte di Arbitraggio per lo Sport. A causa di tre violazioni delle regole antidoping nel corso dell’anno 2021, il tennista sarà escluso dalle competizioni per un periodo di 18 mesi.

Ymer aveva presentato ricorso contro la sanzione iniziale, ottenendo inizialmente l’approvazione della Corte, il che gli aveva permesso di continuare a gareggiare in attesa del verdetto definitivo. Tuttavia, la Federazione Internazionale di Tennis (ITF) si è opposta, presentando argomenti convincenti che hanno infine portato la Corte a decidere a favore dell’ITF.

Nonostante Ymer non sia mai stato direttamente accusato di uso di sostanze dopanti, la mancata partecipazione a tre controlli antidoping è vista come una violazione significativa delle regole sportive. Questa negligenza ha portato al verdetto finale: l’esclusione dal gioco per un periodo di 18 mesi.

Ymer ha espresso la sua delusione riguardo al verdetto, ritenendo la sanzione ingiusta. Nonostante non abbia mai ricevuto accuse di doping, l’inosservanza delle procedure relative ai controlli antidoping ha provocato una sospensione di considerevole durata.

Questo provvedimento infligge un duro colpo alla carriera di Ymer. Dopo la sospensione, al suo ritorno alle competizioni, il tennista svedese dovrà impegnarsi arduamente per riconquistare la sua posizione nel ranking mondiale. Nonostante la delusione, questo episodio serve come promemoria per tutti gli atleti sull’importanza cruciale del rispetto delle regole antidoping nel corso della propria carriera sportiva.