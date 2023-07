San Benedetto Tennis Cup, Day 3: Continua la corsa di Richard Gasquet. Bene Flavio Cobolli che regola Casanova

Secondo turno al Challenger 100 di San Benedetto del Tronto con una cornice di pubblico davvero clamorosa in occasione del match clou del programma tra la tds 1 Gasquet e il pesarese Luca Nardi. C’è da dire subito che Nardi non ha certo sfigurato al cospetto dell’ex numero 7 del mondo, capace di sfoderare anche a 37 anni un tennis meraviglioso e ancora efficace. Del resto Gasquet è ancora numero 51 al mondo.

Primo set in cui Nardi partiva forte e si portava sul 3-1 per poi piano piano perdere di intensità nei colpi col francese che invece infilava una serie di vincenti e si portava a casa il primo parziale 6-3. Secondo set che è sembrato la fotocopia del primo con l’azzurro che esaltava il pubblico con colpi deliziosi portandosi sul 4-1 prima di crollare di nuovo finendo col perdere 5 game di fila. Ora per Gasquet si prospetta il quarto di finale contro Flavio Cobolli, bravissimo a on fare entrare mai nel match un lottatore come Hernan Casanova, sconfitto in due set. Il 21 enne romano, ora 151 ATP, ha secondo me col suo gioco potente la possibilità di fermare il favorito francese. Lo spagnolo Daniel Rincon, ex numero 2 al mondo come Junior e pupillo di Rafa Nadal, batte a sorpresa uno dei tennisti più in forma del periodo come Thiago Tirante e come minimo ritoccherà il suo best ranking a fine settimana: attualmente Rincon è numero 280 del mondo e il suo BR è 269. Proveniente dalle qualificazioni, il 20enne madrileno ha perso il primo set con l’argentino, per poi approfittare di un calo atletico del suo avversario che era costretto anche a chiamare il medical time out. Per Rincon si aprono le strade della semifinale visto che ora avrà, da probabile favorito, il match contro il bulgaro Kuzmanov, 29enne e numero 184 del mondo ma con una palla decisamente più leggera. E’ da vedere ovviamente come procederà in queste ore il recupero atletico dello spagnolo che proviene anche dalle qualificazioni. Da parte sua Kuzmanov stesso ha dovuto affrontare una lunga battaglia contro il belga Geerts sconfitto al terzo set.

Nel torneo di doppio continua la marcia dei nostri Bortolotti/Pellegrino.

Risultati singolare, secondo turno:

[WC] F. Cobolli (ITA) b. [ALT] H. Casanova (Arg) 6-3 6-4

[Q] D. Rincon (Esp) b. [4] T.A. Tirante (Arg) 5-7 7-5 6-2

D, Kuzmanov (Bul) b. M. Geerts (Bel) 6-3 1-6 6-3

[1-WC] R. Gasquet (Fra) b. L. Nardi (ITA) 6-3 6-4

Risultati Doppio:

[3] M.Bortolotti/A.Pellegrino (ITA) b. [WC] R. Balzerani/A.Meduri (ITA) 6-2 6-4

F.Juarez(ITA)/G.Villanueva (ARG) b. J.Paris/M.Willis (Gbr) 7-6 7-

L.Darderi(ITA)J.Eysseric(Fra) b. H.Casanova(ARG)/C.Sanchez Jover (Esp) 4-6 6-1 10-4

B.Arias/F.Zeballos(Bol) b. L.Riedi(Sui)/D.Rincon (Esp) Walkover

F.Romboli-M.Zormann (Bra) b. [4] M. Geerts (Bel)/H. Hach Verdugo (Mex) 3-6 6-4 10-5

Alessandro Zijno

1. Luciano Darderivs [2] Albert Ramos-Vinolas2. [LL] Francesco Fortivs Kimmer Coppejans3. [8] Benoit Pairevs [Q] Carlos Sanchez Jover(non prima ore: 21:30)

Campo 2 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 5:00 pm)

1. [1] Diego Hidalgo / Cristian Rodriguez vs [PR] Volodoymyr Uzhylovskyi / Mark Vervoort

2. [7] Alejandro Tabilo vs Ricardas Berankis (non prima ore: 19:00)

3. [3] Marco Bortolotti / Andrea Pellegrino vs Facundo Juarez / Gonzalo Villanueva

Campo 3 – Ora italiana: 17:30 (ora locale: 5:30 pm)

1. Zvonimir Babic / Alexander Donski vs [2] Boris Arias / Federico Zeballos

2. Luciano Darderi / Jonathan Eysseric vs Fernando Romboli / Marcelo Zormann