San Benedetto Tennis Cup, Day 2: R. Gasquet rispetta il pronostico, batte Serafini e ora affronerà Luca Nardi, Passa anche Ramos, soffrendo contro Julian Ocleppo

Si sono conclusi i primi turni del torneo Challenger 100 di San Benedetto Del Tronto organizzato dalla Crionet di Giorgio Garcia Agreda coadiuvato dal Circolo Maggioni presieduto da Afer Zoboletti. Il torneo sta avendo un successo straordinario nella cornice meravigliosa della città rivierasca.

Il grande favorito della vigilia, il francese Richard Gasquet, qui a San Benedetto accompagnato anche dal papà, batte Marcello Serafini mettendo in mostra il suo arsenale migliore e si regala la sfida con Luca Nardi, in un match ad alta tensione che vedrà gli appassionati riempire il centrale. Vince anche la tds numero 2, lo spagnolo Ramos Vinolas soffrendo però moltissimo contro il nostro Julian Ocleppo, autore di una performance davvero da Top 100: scambi prolungati con concentrazione massima da parte di entrambi, pochi errori non forzati e moltissimo spettacolo a base di palle corte e controsmorzate. Alla fine l’ha spuntata Ramos Vinolas che ha giocato meglio i cosiddetti “punti importanti”. Ma solo applausi per un Ocleppo mai così centrato e focalizzato punto su punto. Per Ramos ora sfida contro Luciano Darderi che ha sconfitto il lucky loser Facundo Juarez. Lo spagnolo Daniel Rincon, pupillo di Nadal nella academy di Manacor batte dominando Lenadro Riedi e costringendolo ad abbandonare il match per un colpo di calore: ora secondo turno contro Thiago Tirante in un match che vede l’argentino favorito. Il bulgaro Kuzmanov ha battuto il kazako Popko, mostrando al pubblico sambenedettese la sua proverbiale grinta e il suo gioco di gambe favoloso: match di secondo turno contro il belga Geerts che si è sbarazzato in 3 set di un matteo Gigante apparso molto stanco alla fine. Fortunato e decisamente bravo Francesco Forti: dapprima ha usufruito di un ripescaggio a causa di un ritiro (si sono cancellati anche Giannessi e Caruso per differenti problemi) e poi si è guadagnato il secondo turn giocando un match tutto cuore e cervello cntro Andrea Pellegrino, sempre alla ricerca di un acuto che meriterebbe per migliorare la classifica. Per Forti adesso prova di maturità contro il belga Coppejans che si è sbarazzato agilmente di Federico Arnaboldi, lucky loser a sua volta. Il qualificato Carlo Sanchez Jover, solidissimo, ha approfittato di un Alexander Weis non in perfette condizioni per superare anche il primo turno e aspetterà il francese Benoit Paire che nel turno serale sul centrale ha dato vita ad una battaglia durissima con Francesco Maestrelli sconfitto 7-5 al terzo set.

Risultati San Benedetto Cup, Challenger 100:

Singolare, primo turno

F. Cobolli (ITA) b. [WC] G. Ferrari (ITA) 6-3 6-1

[Q] D. Rincon (Esp) b. L. Riedi (Sui) 6-4 4-3 Rit.

D. Kuzmanov (Bul) b. [Q] D. Popko (Kaz) 6-2 6-3

[LL] F. Forti (ITA) b. A. Pellegrino (ITA) 7-6 6-2

[1/WC] R. Gasquet (Fra) b. [Q] M. Serafini (ITA) 7-5 6-2

[Q] C. Sanchez Jover (Esp) b. [Q] A. Weis (ITA) 6-4 4-1 Rit.

M. Geerts (Bel) b. M. Gigante (ITA) 4-6 6-4 6-4

[7] A. Tabilo (Chi) b. G.A. Olivieri (Arg) 7-5 6-3

R. Berankis (Ltu) b. [LL] G. Piraino (ITA) 7-6 6-4

K. Coppejans (Bel) b. [LL] F. Arnaboldi (ITA) 6-0 6-2

L. Darderi (ITA) b. [LL] F. Juarez (ITA) 6-1 6-3

[2] A. Ramos Vinolas (Esp) b. [Q] J. Ocleppo (ITA) 7-5 6-4

[8] B. Paire (Fra) b. F. Maestrelli (ITA) 6-3 5-7 7-5

Doppio, primo turno:

[PR] V. Uzhylovskyi (Ukr)/M. Vervoort (Ned) b. [WC] P. Buldorini/T. Compagnucci (ITA) 4-6 6-3 10-5

Z. Babic (Cro)/A. Donski (Bu) b. A. Virgili/L. Potenza (ITA) 5-7 6-2 10-2

Alessandro Zijno

Campo Centrale – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 5:00 pm)

1. Flavio Cobolli vs [Alt] Hernan Casanova

2. [4] Thiago Agustin Tirante vs [Q] Daniel Rincon

3. [1/WC] Richard Gasquet vs Luca Nardi (non prima ore: 21:30)

Campo 2 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 5:00 pm)

1. Michael Geerts vs Dimitar Kuzmanov

2. [3] Marco Bortolotti / Andrea Pellegrino vs [WC] Riccardo Balzerani / Andrea Meduri

3. Luciano Darderi / Jonathan Eysseric vs Hernan Casanova / Carlos Sanchez Jover

Campo 3 – Ora italiana: 17:30 (ora locale: 5:30 pm)

1. Joshua Paris / Marcus Willis vs Facundo Juarez / Gonzalo Villanueva

2. Fernando Romboli / Marcelo Zormann vs [4] Michael Geerts / Hans Hach Verdugo