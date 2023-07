Jannik Sinner dopo l’approdo in semifinale a Wimbledon: “Chi vorrei in semifinale? Beh Djokovic su questo campo credo non perda da dieci anni…”. (con il video della partita)

Jannik Sinner : “Questa semifinale vuol dire tanto per me: tante ore sul campo, tanti sacrifici per vivere questo momento, anche insieme a voi. In ogni partita cerco di giocare il mio tennis: dopo aver perso il secondo, nonostante un break di vantaggio, mi sono detto che dovevo vincere altri due set. Lui è un avversario difficile da affrontare, lo sapevo e credo che raccoglierà altri grandi risultati. I giovani protagonisti in questa edizione? Beh, era il momento di cambiare. Comunque, in attesa di Alcaraz o Rune, lasciatemi almeno una notte il primato di essere il semifinalista più giovane di questa edizione – scherza -. Chi vorrei in semifinale? Beh Djokovic su questo campo credo non perda da dieci anni…”.