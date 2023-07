Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 9. In campo Jannik Sinner per l’accesso ad una storica semifinale a Wimbledon (LIVE)

Wimbledon – Quarti di Finale – erba

Il match deve ancora iniziare

I. Swiatekvs E. Svitolina

A. Rublev vs N. Djokovic



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

J. Pegulavs M. Vondrousova

J. Sinner vs R. Safiullin



Il match deve ancora iniziare

K. Clijsters / M. Hingis vs F. Schiavone / R. Vinci



Il match deve ancora iniziare

Slam Wimbledon M. Granollers / H. Zeballos [15] M. Granollers / H. Zeballos [15] 30 1 R. Galloway / L. Harris • R. Galloway / L. Harris 15 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 R. Galloway / L. Harris 15-0 15-15 15-30 1-1 M. Granollers / H. Zeballos 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 R. Galloway / L. Harris 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1

M. Granollers/ H. Zeballosvs R. Galloway/ L. Harris

B. Bryan / M. Bryan vs S. Grosjean / R. Stepanek



Il match deve ancora iniziare

J. Murray / M. Venus vs H. Nys / J. Zielinski



Il match deve ancora iniziare

C. Garcia / L. Stefani vs S-W. Hsieh / B. Strycova



Il match deve ancora iniziare

Slam Wimbledon C. Dolehide / S. Zhang [16] C. Dolehide / S. Zhang [16] 0 2 O. Kalashnikova / I. Shymanovich • O. Kalashnikova / I. Shymanovich 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 O. Kalashnikova / I. Shymanovich 2-1 C. Dolehide / S. Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 O. Kalashnikova / I. Shymanovich 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. Dolehide / S. Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

C. Dolehide/ S. Zhangvs O. Kalashnikova/ I. Shymanovich

W. Koolhof / N. Skupski vs M. Purcell / J. Thompson



Il match deve ancora iniziare

J. Konta / S. Mirza vs A. Petkovic / M. Rybarikova



Il match deve ancora iniziare

Slam Wimbledon V. Frydrych • V. Frydrych 15 1 D. Blanch [9] D. Blanch [9] 15 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 V. Frydrych 15-0 15-15 1-2 D. Blanch 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-1 → 1-2 V. Frydrych 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-1 → 1-1 D. Blanch 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-0 → 0-1

V. Frydrychvs D. Blanch

D. Pel / R. Stalder vs R. Bopanna / M. Ebden



Il match deve ancora iniziare

C. Black / C. Wozniacki vs D. Hantuchova / L. Robson



Il match deve ancora iniziare

J. O’Mara / O. Nicholls vs M. Ebden / E. Perez



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

G. Ivanisevic/ I. Majolivs M. Woodforde/ M. Navratilova

A. Sa / B. Soares vs T. Haas / M. Philippoussis



Il match deve ancora iniziare

M. Middelkoop / A. Sutjiadi vs M. Arevalo / M. Kostyuk



Il match deve ancora iniziare

M. Bahrami / M. Bartoli vs T. Enqvist / A. Keothavong



Il match deve ancora iniziare

Slam Wimbledon R. Cooling / H. Rylatt R. Cooling / H. Rylatt 30 1 R. Stoiber / M. Xu [9] • R. Stoiber / M. Xu [9] 15 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 R. Stoiber / M. Xu 0-15 15-15 15-30 1-0 R. Cooling / H. Rylatt 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

R. Cooling/ H. Rylattvs R. Stoiber/ M. Xu

H. Searle vs M. Dhamne



Il match deve ancora iniziare

Y. Demin vs F. Blaydes



Il match deve ancora iniziare

H. Klugman / I. Lacy vs E. Jones / E. Milic



Il match deve ancora iniziare

L. Perez Alarcon / K. Quevedo vs R. Gilheany / D. Piani



Il match deve ancora iniziare

Slam Wimbledon M. Slama / A. Smejkalova M. Slama / A. Smejkalova 30 1 H. Oluwadare / M. Stojsavljevic • H. Oluwadare / M. Stojsavljevic 40 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 H. Oluwadare / M. Stojsavljevic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 M. Slama / A. Smejkalova 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

M. Slama/ A. Smejkalovavs H. Oluwadare/ M. Stojsavljevic

H. Jefferson vs Y. Zhou



Il match deve ancora iniziare

M. Rottgering vs R. Pacheco Mendez



Il match deve ancora iniziare

C. Williams vs S. Eriksson



Il match deve ancora iniziare

I. Ivanova / M. Rowinska vs E. Blackford / G. Roach



Il match deve ancora iniziare

Slam Wimbledon J. Hrazdil J. Hrazdil 30 1 A. Ghibaudo • A. Ghibaudo 30 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Ghibaudo 15-0 15-15 30-15 30-30 df 1-0 J. Hrazdil 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 1-0

J. Hrazdilvs A. Ghibaudo

A. Gea vs F. Bondioli



Il match deve ancora iniziare

R. Sakamoto vs T. Boogaard



Il match deve ancora iniziare

R. Horovitz vs N. Budkov Kjaer



Il match deve ancora iniziare

S. Ishii / E. Koike vs C. Mester / S. Zhiyenbayeva



Il match deve ancora iniziare

Slam Wimbledon R. Munk Mortensen / T. Rabman • R. Munk Mortensen / T. Rabman A 0 N. Bartunkova / N. Vargova [7] N. Bartunkova / N. Vargova [7] 40 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 R. Munk Mortensen / T. Rabman 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 N. Bartunkova / N. Vargova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 R. Munk Mortensen / T. Rabman 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 0-1

R. Munk Mortensen/ T. Rabmanvs N. Bartunkova/ N. Vargova

K. Bigun vs F. De Michele



Il match deve ancora iniziare

L. Sciahbasi vs I. Parisca



Il match deve ancora iniziare

T. Berkieta vs K. Kang



Il match deve ancora iniziare

A. Korneeva / T. Preston vs W. Sonobe / T. Valentova



Il match deve ancora iniziare

Slam Wimbledon C. Robertson C. Robertson 30 0 J. Fonseca [8] • J. Fonseca [8] 15 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 J. Fonseca 0-15 15-15 15-30 0-2 C. Robertson 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 J. Fonseca 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 0-1

C. Robertsonvs J. Fonseca

N. Mektic / M. Pavic vs A. Behar / A. Pavlasek



Il match deve ancora iniziare

S. Gonzalez / E. Roger-Vasselin vs K. Krawietz / T. Puetz



Il match deve ancora iniziare

N. Mahut / A Danilina vs M. Pavic / L. Kichenok



Il match deve ancora iniziare

I. Haddad / H. Read vs C. Esquiva Banuls / M. Genis Salas



Il match deve ancora iniziare

Slam Wimbledon A. Bondar / G. Minnen A. Bondar / G. Minnen 0 1 M. Bouzkova / S. Sorribes Tormo • M. Bouzkova / S. Sorribes Tormo 30 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Bouzkova / S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 1-1 A. Bondar / G. Minnen 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Bouzkova / S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

A. Bondar/ G. Minnenvs M. Bouzkova/ S. Sorribes Tormo

T. Johansson / B. Schett vs N. Zimonjic / R.P. Stubbs



Il match deve ancora iniziare

M. Baghdatis / X. Malisse vs J. Blake / L. Hewitt



Il match deve ancora iniziare

N. Li / A. Radwanska vs V. King / Y. Shvedova



Il match deve ancora iniziare

T. Evans / A. Hamilton vs F. Pace / A. Teodosescu



Il match deve ancora iniziare

Slam Wimbledon E. McDonald / L. Moyano [8] • E. McDonald / L. Moyano [8] 15 1 Y. Konstantinova / T. Kostovic Y. Konstantinova / T. Kostovic 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 E. McDonald / L. Moyano 15-0 1-0 Y. Konstantinova / T. Kostovic 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 0-0 → 1-0

E. McDonald/ L. Moyanovs Y. Konstantinova/ T. Kostovic

M. Kriznik vs I. Radulov



Il match deve ancora iniziare

A. Kovackova / L. Samsonova vs M. El Allami / A. El Aouni



Il match deve ancora iniziare

J. Melzer / G. Muller vs J. Delgado / J. Marray



Il match deve ancora iniziare

Slam Wimbledon A. Harmon / V. Ray • A. Harmon / V. Ray 40 0 A. Grechkina / G. Greco Lucchina A. Grechkina / G. Greco Lucchina A 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Harmon / V. Ray 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 A. Grechkina / G. Greco Lucchina 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

A. Harmon/ V. Rayvs A. Grechkina/ G. Greco Lucchina

K. Rice vs A. Melero Kretzer



Il match deve ancora iniziare

A. Anazagasty-Pursoo / M. Gae vs R. Jamrichova / F. Urgesi



Il match deve ancora iniziare

H. Kinoshita / S. Saito vs R. Dencheva / A. Murthy



Il match deve ancora iniziare

Z. Pawlikowska / L. Taylor vs D. Suvirdjonkova / V. Valdmannova



Il match deve ancora iniziare

Slam Wimbledon T. Griekspoor / B. Stevens • T. Griekspoor / B. Stevens 15 0 M. Melo / J. Peers [16] M. Melo / J. Peers [16] 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 T. Griekspoor / B. Stevens 15-0 0-1 M. Melo / J. Peers 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

T. Griekspoor/ B. Stevensvs M. Melo/ J. Peers

N. Lammons / J. Withrow vs S. Gille / J. Vliegen



Il match deve ancora iniziare

T.A. Woodbridge / A. Molik vs G. Rusedski / C. Martinez



Il match deve ancora iniziare

S. Hunter / E. Mertens vs M. Kolodziejova / M. Vondrousova



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

L. Siegemund/ V. Zvonarevavs C. Gauff/ J. Pegula

I. Dodig / L. Chan vs J. Vliegen / Y. Xu



Il match deve ancora iniziare