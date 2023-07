San Benedetto Tennis Cup, primo turno qualificazioni: Ocleppo senza problemi, Forti elimina Iannaccone, Piraino sconfigge Rottoli. Impresa di Castagnola contro l’argentino Villanueva

Si sono giocati oggi tutti i primi turni del torneo di qualificazione della San Benedetto Tennis Cup, dotata di 118 mila dollari di montepremi, che porteranno 6 tennisti al tabellone principale.

L’altoatesino Alexander Weis, che ha approfittato di una giornata storta di Luca Potenza, nel turno decisivo affronterà Federico Arnaboldi che a sua volta ha regolato in 2 set il tennista del Due Ponti Federico Salomone, che si allena alla corte di Potito Starace. Per Potenza, reduce da qualche fastidio fisico, seguito dal suo storico allenatore Marco Martizzi, invece rivincita già dalla prossima settimana in Olanda al torneo di Amersfoort.

Francesco Forti continua a mostrare segni di miglioramento e sconfigge Iannaccone, che non è riuscito a sfruttare a dovere il servizio. Per il tennista di Cesenatico ora il derby contro Marcello Serafini, visto onestamente in forma smagliante contro la Wild Card Jacopo Bilardo che non ha quasi opposto resistenza.

Lo spagnolo Carlos Sanchez Jover elimina Balzerani che nel primo set ha recuperato da 2-5 per l’iberico ma perso il tie break si è disunito finendo per lottare molto poco nel secondo set. Ora per Sanchez Jover l’ostacolo Juarez, argentino naturalizzato azzurro che ha sconfitto un Andrea Meduri fermato solo dai crampi nel tie break del secondo set quando l’inerzia del match sembrava aver girato dalla sua parte.

Uno Julian Ocleppo concentrato e deciso ha giocato un match sicuro contro Benito Massacri e si regala la possibilità di entrare in main draw incrociando la racchetta con il boliviano Federico Zeballos, 35 anni e numero 932 del mondo con un passato da Top 500, che un po’ a sorpresa ha regolato in 2 set il più quotato Lopez Montagud.

Uno dei tennisti più brillanti ammirati sui campi del Maggioni, in una organizzazione perfetta gestita da Garcia Agreda della Crionet e Afro Zoboletti, Presidente del circolo marchigiano, si è rivelato Gabriele Piraino: solidissimo, il palermitano ha messo in luce ottimi fondamentali da entrambi i lati e anche un servizio fastidioso per il suo avversario, Lorenzo Rottoli, battuto in 2 set relativamente veloci. Domani Piraino se la vedrà con il kazako Dmitry Popko, 26 anni e numero 346 ATP, ma Top 200 fino a qualche tempo fa. Popko è un tennista davvero potente, dotato di un diritto devastante e un servizio bomba, tuttavia se Piraino è quello visto oggi ci sono buone chance per l’azzurro soprattutto se il kazako avesse una delle sue proverbiali giornate no, dove sparacchia sui teloni.

Sorpresa di giornata l’ottimo Luca Castagnola che si regala una chance di entrare nel main draw di un Challenger 100, dopo aver battuto l’argentino Vllanueva che veniva da buoni risultati: domani match decisivo contro lo spagnolo Rincon, che si allena da Rafa (alla Rafa Nadal Academy) e gioca il diritto simile al fenomeno spagnolo. Rincon, 20 anni, è stato numero 2 al mondo come Juniores e in questa stagione ha già vinto 2 titoli ITF, entrambi a Manacor sul veloce.

Domani, lunedì 10 luglio, ultimi match di quali e inizio del main draw con l’interessante sfida di Luca Nardi contro Marc Polmans, il tennista col copricapo da legionario come Ivan Lendl, che nonostante sia australiano è ben avvezzo alla terra rossa. Esordirà anche la Wild Card locale Peter Buldorini (che ha appena finito l’esame di maturità) contro il forte argentino Tirante.

Risultati:

[2] A. Weis (ITA) b. L. Potenza (ITA) 6-3 6-1

[3] F. Forti (ITA) b. F. Iannaccone (ITA) 6-4 6-4

[5] C. Sanchez Jover (Esp) b. [ALT] R. Balzerani (ITA) 7-6 6-1

[ALT] F. Zeballos (Bol) b. [6] C. Lopez Montagud (Esp) 7-5 6-3

[7] J. Ocleppo (ITA) b. [WC] B. Massacri (ITA) 6-2 6-2

[8] F. Arnaboldi (ITA) b. [WC] F. Salomone (ITA) 6-3 6-2

[9] F. Juarez (ITA) b. [WC] A. Meduri (ITA) 6-3 7-6

[10] M. Serafini (ITA) b. [WC] J. Bilardo (ITA) 6-2 6-1

G. Piraino (ITA) b. [11] L. Rottoli (ITA) 6-1 6-3

[ALT] L. Castagnola (ITA) b. [12] G. Villanueva (Arg) 6-3 7-5

[1] D. Rincon (Esp) b. [ALT] H. Hach Verdugo (Mex) 6-2 6-2

[4] D. Popko (Kaz) b. [ALT] M. Zormann (Bra) 7-5 6-7 6-2





Alessandro Zijno

Campo Centrale – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Alexander Weis vs [8] Federico Arnaboldi

2. [4] Dmitry Popko vs Gabriele Piraino

3. [4] Thiago Agustin Tirante vs [WC] Peter Buldorini (non prima ore: 17:30)

4. [Alt] Hernan Casanova vs [6] Raul Brancaccio (non prima ore: 19:00)

5. Marc Polmans vs Luca Nardi (non prima ore: 21:30)

Campo 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Alt] Federico Zeballos vs [7] Julian Ocleppo

2. [1] Daniel Rincon vs [Alt] Luca Castagnola

3. Dimitar Kuzmanov vs [5] Tomas Barrios Vera (non prima ore: 20:00)

Campo 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Francesco Forti vs [10] Marcello Serafini

2. [5] Carlos Sanchez Jover vs [9] Facundo Juarez