Challenger Iasi: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Derby nel main draw. Un azzurro nelle quali

Challenger Iasi – Tabellone Principale – terra

(1/WC) Zapata Miralles, Bernabe vs Dougaz, Aziz

Svrcina, Dalibor vs Qualifier

Mensik, Jakub vs Qualifier

Qualifier vs (8) Kolar, Zdenek

(4) Piros, Zsombor vs Atmane, Terence

Lavagno, Edoardo vs Bonadio, Riccardo

(Alt) Vacherot, Valentin vs De Loore, Joris

Madaras, Dragos Nicolae vs (5) Garin, Cristian

(6) Gaston, Hugo vs (Alt) Zekic, Miljan

(PR) Cuevas, Pablo vs Onclin, Gauthier

(WC) Cretu, Cezar vs Qualifier

Sachko, Vitaliy vs (3) Machac, Tomas

(7) Couacaud, Enzo vs (WC) Jianu, Filip Cristian

Qualifier vs Ionel, Nicholas David

Qualifier vs (Alt) Diez, Steven

Ficovich, Juan Pablo vs (2) Albot, Radu





Challenger Iasi – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Jacquet, Kyrian vs (WC) Schipor, Eduard Silviu

(WC) Paisvant, Radu vs (10) Pichler, David

(2) Vrbensky, Michael vs (Alt) Lipovsek Puches, Tomas

(WC) Onofrei, Matei Cristian vs (8) Otegui, Juan Bautista

(3) Copil, Marius vs (Alt) Jecan, Alexandru

(Alt) Cazacu, Dragos Nicolae vs (9) Gima, Sebastian

(4) Ivanovski, Kalin vs (Alt) Walkin, Brandon

(Alt) Tomescu, Dan Alexandru vs (12) Snitari, Ilya

(5) Marti Pujolras, Alex vs Zukas, Matias

(Alt) Dancu, Vlad Andrei vs (11) Boitan, Gabi Adrian

(6/Alt) Chepelev, Andrey vs (WC) Uta, Daniel

Bocchi, Lorenzo vs (7) Purtseladze, Saba

Center Court – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [WC] Radu Paisvant vs [10] David Pichler

2. [3] Marius Copil vs [Alt] Alexandru Jecan (non prima ore: 11:00)

3. [Alt] Dragos Nicolae Cazacu vs [9] Sebastian Gima

4. [Alt] Vlad Andrei Dancu vs [11] Gabi Adrian Boitan

Court 5 – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [WC] Matei Cristian Onofrei vs [8] Juan Bautista Otegui

2. [1] Kyrian Jacquet vs [WC] Eduard Silviu Schipor (non prima ore: 11:00)

3. [4] Kalin Ivanovski vs [Alt] Brandon Walkin

4. [Alt] Dan Alexandru Tomescu vs [12] Ilya Snitari (non prima ore: 14:00)

Court 6 – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [2] Michael Vrbensky vs [Alt] Tomas Lipovsek Puches

2. Lorenzo Bocchi vs [7] Saba Purtseladze (non prima ore: 11:00)

3. [6/Alt] Andrey Chepelev vs [WC] Daniel Uta

4. [5] Alex Marti Pujolras vs Matias Zukas