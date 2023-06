Coppa Davis: comunicato il calendario della fase a Gironi. L’Italia in campo a Bologna il 13, 15 e 17 settembre

È stato comunicato il calendario della fase a gironi della Coppa Davis, in campo al 12 al 17 settembre 2023. L’Italia, inserita nel girone A, è di scena all’Unipol Arena di Bologna insieme a Svezia, Cile e i campioni in carica del Canada. Questi gli appuntamenti per il team guidato dal CT Volandri:

Mercoledì 13 (ore 15) – Canada vs. Italia (il bilancio delle sfide tra i due paesi in Davis è di 3 vittorie a 0 per i nordamericani)

Venerdì 15 (ore 15) – Italia vs Cile (gli azzurro hanno vinto tutti e sei i precedenti)

Domenica 17 (ore 15) – Italia vs Svezia (ben 21 confronti diretti, con gli azzurri avanti per 12 vittorie a 9)

Riportiamo dal sito SuperTennis le parole del Capitano Filippo Volandri: “La Davis Cup è una competizione storica, la più prestigiosa delle competizioni internazionali di tennis a squadre maschili. Per questo, scendere in campo con la maglia dell’Italia è un privilegio e una responsabilità che ogni volta cerchiamo di onorare al meglio. A settembre ci faremo trovare pronti per affrontare la fase a gironi. Sono convinto che, ancora una volta, il pubblico della ‘Unipol Arena’ di Bologna ci sosterrà col suo affetto e il suo entusiasmo. Dovremo affrontare avversari temibili, a partire dai campioni in carica del Canada. Ma non sottovalutiamo nemmeno Cile e Svezia, incontri che possono nascondere non poche insidie. Siamo però consapevoli delle nostre potenzialità, tanto in singolare quanto in doppio. Il nostro è un gruppo solido, unito e con tantissima qualità. I ragazzi daranno il massimo come sempre per centrare la qualificazione alle Finals di novembre a Malaga”.

Questo il prospetto generale degli incontri della fase a gironi nelle varie sedi.