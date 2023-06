Andrea Gaudenzi riconfermato presidente ATP, resterà in carica fino al 2026

Andrea Gaudenzi è stato confermato Presidente dell’ATP. Il suo secondo mandato si svolgerà nel triennio 2024-2026, lo comunica il sito ufficiale dell’organizzazione. Il 49enne faentino, ex n.18 del ranking mondiale (1995) e poi dirigente in vari ambiti dopo aver conseguito una Laurea a Bologna, era stato eletto come capo dell’ATP nel gennaio del 2020. Il suo primo mandato non è stato affatto facile: poche settimane dopo la sua entrata in carica, il mondo è stato stravolto dalla tempesta Covid-19, con enormi conseguenze anche per il tennis. Nonostante la grande emergenza da gestire, sotto la sua presidenza sono state attuate diverse importanti riforme, come l’introduzione di nuovi Masters 1000 svolti su 12 giorni e il più grande aumento annuale dei Prize money nella storia dell’organizzazione, con un aumento senza precedenti di 37,5 milioni di dollari su base annua nell’ATP Tour e nel Challenger Tour.

“È un onore essere nominato per un secondo mandato come presidente dell’ATP e continuare a servire lo sport che mi ha dato così tanto”, ha dichiarato Gaudenzi. “Sono orgoglioso di tutto ciò che abbiamo raggiunto dal 2020, in un momento particolarmente difficile per il mondo. OneVision ha rafforzato le fondamenta dell’ATP, promuovendo una vera partnership tra giocatori e tornei. Mentre entriamo nella seconda fase della nostra strategia, sono più convinto che mai che il nostro sport abbia una posizione molto forte e che siamo ben posizionati per trarre vantaggio dall’era digitale. Insieme al Consiglio ATP e ai nostri membri, mi impegno a trasformare la nostra visione in realtà nei prossimi anni”.

I miglioramenti implementati col progetto OneVision – il programma del suo mandato – includono un’innovativa formula di partecipazione agli utili, al 50%, che allinea gli interessi dei giocatori e dei tornei. Parallelamente, la riforma della governance ha migliorato la leadership, l’integrità e la rappresentanza dei membri.

Nel Challenger Tour molti sono stati i passi in avanti per dare una maggiore spinta ai giovani o tennisti che ambiscono al tennis di vertice: un calendario ridisegnato e ampliato, standard di torneo elevati e un montepremi record di $ 21,1 milioni nel 2023 (+ 75% rispetto al 2022).

Altri risultati chiave nel primo mandato di Gaudenzi come presidente di ATP includono, insieme ad ATP Media, la creazione di Tennis Data Innovations (TDI) e l’aggregazione a lungo termine dei diritti media. TDI, un’entità dedicata istituita per gestire e commercializzare i dati per il Tour in una varietà di mercati globali, tra cui in particolare scommesse e prestazioni, è destinata ad aumentare in modo significativo i ricavi di ATP dal 2024 al 2029. Anche i diritti media di ATP Finals, ATP 500 e ATP 250 in ATP Media (per sedersi accanto agli ATP Masters 1000) sono stati completati quest’anno.

Guardando al futuro, la seconda fase del piano strategico OneVision mira a migliorare la collaborazione e la governance in quello che viene definito “T-72, ossia i sette organi principali che comandano il tennis internazionale (ATP, WTA, ITF e i quattro Grandi Slam).