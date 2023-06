Todd Martin è il nuovo direttore del Masters 1000 di Cincinnati

L’ex n.4 del mondo Todd Martin è il nuovo direttore del torneo del “Western & Southern Open”, il Masters 1000 di Cincinnati, storico torneo nordamericano e importante tappa di avvicinamento agli US Open. L’annuncio è arrivato ieri sera. Martin sarà il 33esimo direttore del torneo, carica importante assunta dopo essersi dimesso alcuni mesi fa da CEO dell’International Tennis Hall of Fame, carica che ricopriva dal 2014.

“Come persona che ha vissuto tutta la sua vita nel tennis, sono entusiasta di avere questa opportunità al Western & Southern Open”, ha detto Martin. “Sono entusiasta di far parte di una squadra focalizzata sulla trasformazione del tennis a livello globale e sulla creazione di un impatto reale nella nostra comunità con questo sport e attraverso questo evento”.

Martin in carriera ha vinto otto titoli singolare, è stato finalista in altri 12 eventi, tra cui gli Australian Open del 1994 e gli US Open del 1999. Oltre a queste due finali Major, ha raggiunto i quarti di finale in altri otto tornei del Grande Slam. È stato nominato giocatore più migliorato dell’ATP nel 1993 e ha vinto due volte lo Sportsmanship Award. Al Western & Southern Open, Martin ha raggiunto i quarti di finale nel 2000, vincendo il titolo in doppio nel 2002 con James Blake.

Durante la sua carriera da giocatore, Martin è stato coinvolto nella governance dello sport, guidando il Player Council dell’ATP come presidente per otto anni. Appesa la racchetta al chiodo, Todd è rimasto attivo come allenatore, inclusi brevi parentesi con Novak Djokovic e Mardy Fish.