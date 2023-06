ATP 500 Halle e Queens: Il programma completo di Venerdì 23 Giugno 2023. Musetti a caccia della prima semifinale su erba, in quota l’azzurro cerca l’impresa contro Rune (Sondaggio Live Tennis)

Reduce dalla sofferta ma convincente vittoria contro lo statunitense Shelton, Lorenzo Musetti cerca la prima qualificazione in una semifinale Atp su erba contro Holger Rune, attuale numero 6 del ranking. Nel primo scontro diretto tra i due giocatori, è il danese il favorito per gli esperti a 1,50, quota che sale a 1,53contro il colpo dell’azzurro offerto tra 2,42 e 2,50.

Per quanto riguarda invece il risultato finale dell’incontro è in pole il 2-0 a favore di Rune, visto a 2,30 mentre la vittoria di Musetti in tre set vale 5,35 volte la posta. Il tennista toscano è tra i possibili outsider per il successo finale nel torneo londinese, a 17 volte la posta, lontano dal favorito Carlos Alcaraz, proposto a 3, con Taylor Fritz, a 5,50 e Cameron Norrie, dato a 6, primi inseguitori in quota.

ATP 500 Halle

OWL ARENA – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Alexander Bublik vs [4] Jannik Sinner

2. [9] Alexander Zverev vs Nicolas Jarry

3. [1] Daniil Medvedev vs [8] Roberto Bautista Agut

4. [3] Andrey Rublev OR [WC] Yannick Hanfmann vs Tallon Griekspoor OR [6] Hubert Hurkacz (non prima ore: 17:30)

TENNISPOINT COURT – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [1] Marcelo Arevalo / Jean-Julien Rojer vs [WC] Oscar Otte / Jan-Lennard Struff

2. [WC] Marcelo Demoliner / Andreas Mies vs Simone Bolelli / Andrea Vavassori

1. [7] Alex de Minaurvs Adrian Mannarino2.vs [2] Holger Rune3. Sebastian Kordavs [5] Cameron Norrie4. [1] Carlos Alcarazvs [Q] Grigor DimitrovOR [8] Francisco Cerundolo

Court 1 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Wesley Koolhof / Neal Skupski vs Taylor Fritz / Jiri Lehecka