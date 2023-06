Piqué rivendica i risultati di Kosmos: “Chiediamo 50 milioni di dollari all’ITF”

La disputa legale tra ITF e Kosmos dopo la clamorosa rottura del contratto per l’organizzazione della Coppa Davis sembra solo all’inizio, anzi, rischia di diventare un match durissimo, senza esclusione di colpi. Mentre la federazione internazionale è convinta di essere parte lesa per non aver ricevuto quanto sottoscritto dalla società Kosmos, in un’intervista rilasciata al quotidiano sportivo spagnolo Marca Gerard Piqué rilancia, arrivando a chiudere una valanga di dollari di risarcimento. A suo dire l’ITF doveva rinegoziare quanto pattuito per l’avvento del Covid, che ha stravolto il mondo del tennis, rivendicando anche le grosse somme di denaro portate nella competizione. Inoltre punta il dito contro l’eccessivo attaccamento alle tradizioni, che non ha permesso una rivoluzione della competizione ancor più profonda. Riportiamo alcuni passaggi del suo pensiero.

“Crediamo che quello che abbiamo fatto con la Coppa Davis sia una storia di enorme successo” afferma l’ex stella del Barcellona. “Siamo arrivati ​​con una competizione in piena decadenza. E a livello sportivo, economico, e soprattutto di pubblico, abbiamo dato una svolta al torneo. Ciò è evidente e verificabile con i numeri. Abbiamo moltiplicato per quattro gli introiti in un anno, siamo passati da 3 a 15 sponsor. Poi nel 2020 arriva il Covid e stravolge tutto in tutti gli sport. Avevamo un accordo con l’ITF, pagavamo loro una cifra molto importante, direi fuori mercato, 40 milioni l’anno. In una competizione simile, come l’ATP Cup, Tennis Australia ha pagato 10 milioni all’ATP. Quindi pagavamo quattro volte di più. Nel 2020 non si è disputata la Coppa Davis, durante una parte del 2021 si è giocata a porte chiuse… Il fisso che pagavamo era fuori mercato. Dopo la rescissione da parte dell’ITF c’è ora una disputa tra di noi in cui rivendichiamo fino a 50 milioni di dollari. Non possiamo dire di più a causa delle restrizioni sulla riservatezza. Ma sono molto orgoglioso di tutto ciò che abbiamo fatto. Abbiamo ribaltato la concorrenza e purtroppo c’è stato il Covid, che era qualcosa di impossibile da prevedere. Molte leghe e federazioni si sono adattate a questa situazione e l’ITF ha deciso di non voler rinegoziare quei termini. Così da un giorno all’altro l’accordo finisce e ci siamo dovuti adattare come azienda. Abbiamo investito più di 100 milioni di dollari nella Coppa Davis in quattro anni, e volevamo investire ancora di più”.

Piqué respinge al mittente anche le dure critiche arrivate da parte di Dietloff von Arnim, presidente della Federazione tedesca di tennis e candidato alla presidenza dell’ITF, secondo il quale il disastro avuto con Kosmos ha portato a gravi conseguenze finanziarie per l’ITF. “Ho visto il commento e penso che la gente non sia informata, o che vuole usarci per una questione politica, elettorale, perché ci saranno le elezioni ad agosto” risponde piccato Gerard. “Il presidente della federazione tedesca aveva un buon rapporto con noi. L’ITF, con il nostro accordo, ne ha beneficiato. In questo momento ha contratti che abbiamo firmato per un valore di 70 milioni di euro. La Billie Jean King Cup si è spostata in Andalusia grazie a noi. Ciò che abbiamo dato loro rispetto a ciò che abbiamo ricevuto è enorme. Crediamo che tutto ciò che è successo sia molto ingiusto. Credo che la Coppa Davis durerà due o tre anni con i contratti che abbiamo chiuso a suo tempo, ma vedo un futuro complicato. Tra quattro o cinque anni penso che la Coppa Davis non sarà più dell’ITF. Sarà o dall’ATP o da una terza parte che la comprerà, perché i soldi non li troveranno. Il presidente David Haggerty ha promesso di distribuire alle Federazioni una somma di denaro che sarà impossibile dare perché la competizione non la genera”.

Secondo Piqué, Kosmos non è riuscita a fare ulteriori cambiamenti perché si è scontrata con un mondo, quello del tennis, molto aggrappato alle sue tradizioni. Tuttavia l’enorme successo della Laver Cup ha dimostrato, invece, che con idee si può creare qualcosa di diverso e che funziona. “Per noi, che non venivamo dal tennis, è stato un processo di apprendimento. Volevamo fare le cose in un modo, e non importa quanto tempo e denaro investi se sei come “ammanettato”. Volevamo fare tante cose, ma non potevamo perché la competizione non era nostra. Ogni piccolo cambiamento che abbiamo apportato è stato criticato e disapprovato, perché il tennis è uno sport molto tradizionale. Poi invece guardi la Laver Cup, che è la cosa più moderna nel tennis degli ultimi anni, e vedi che i cambiamenti funzionano. Un torneo breve, di tre giorni, di impatto e che piace. Volevamo replicarlo in Coppa Davis e non ci siamo riusciti. Con ogni piccola modifica che abbiamo apportato, usciva sempre uno dei più tradizionali e bloccava tutto, anche se non era nessuno e 100 erano a favore. Mi guardo indietro e quando abbiamo affrontato la concorrenza, BNP Paribas è uscita e in un anno abbiamo generato da 8 a 50 milioni. Abbiamo sottoscritto un accordo con l’ATP, cosa molto buona per il tennis. Ma c’erano cose che non erano apprezzate”.

Parole secche, nuova benzina ad alimentare un fuoco già dirompente, mentre la causa va avanti e sembra ben lungi dal risolversi con un accordo “amichevole”.

Marco Mazzoni