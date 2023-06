WTA 125 Gaiba: Il Tabellone Principale. Sette azzurre al via

WTA 125 Gaiba – Tabellone Principale – erba

(1) Tatjana Maria vs Ylena In-Albon

Ana Konjuh vs (WC) Lisa Pigato

Sofia Kenin vs Tamara Zidansek

Priscilla Hon vs (8) Yanina Wickmayer

(4) Olga Danilovic vs (WC) Alessandra Teodosescu

Jaqueline Cristian vs Sinja Kraus

(WC) Camilla Rosatello vs Su Jeong Jang

Na-Lae Han vs (6) Yue Yuan

(5) Taylor Townsend vs Robin Montgomery

Laura Pigossi vs Jana Cepelova

Nuria Brancaccio vs Irina Bara

Marina Bassols Ribera vs (3) Ysaline Bonaventure

(7) Lucrezia Stefanini vs Magali Kempen

Evgeniya Rodina vs (WC) Giorgia Pedone

Ashlyn Krueger vs Dalila Jakupovic

Katie Swan vs (2) Sara Errani