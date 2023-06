Tomas Etcheverry, l’importanza della mentalità

La vittoria di Sasha Zverev su Grigor Dimitrov nella sessione serale di ieri sul Chatrier ha completato il quadro dei quarti di finale al Roland Garros. Alcaraz (1) vs. Tsitsipas (5), Djokovic (3) vs. Khachanov (11) nella parte alta del tabellone, in quella inferiore Rune (6) vs. Ruud (4) e Zverev (22) vs. Etcheverry. Questi si giocheranno la Coppa dei Moschettieri 2023. Partite di notevole fascino, con grandi e attesi protagonisti, eccetto l’ultimo quarto di finale. Lì, oltre all’uscita prematura di Medvedev, sorpreso dalle bordate di Seyboth Wild, manca tantissimo Jannik Sinner, di cui abbiamo già detto e scritto. Ma se la presenza di Zverev è tutt’altro che sorprendente, visto che il tedesco è uno dei più forti, scivolato nel ranking solo per colpa della terribile “scivolata” e crack alla caviglia patita proprio nel torneo dello scorso anno in semifinale, la vera sorpresa del torneo è la presenza tra i migliori 8 dell’argentino Tomas Etcheverry. Sorpresa sì, ma che il 23enne di La Plata fosse sul punto di esplodere a grande livello era una sensazione diffusa.

Il n.49 del ranking mondiale già dall’anno scorso ha dato segnali molto, molto importanti di qualità. A livello Challenger è stato uno dei tennisti più consistenti in stagione, con una vittoria e quattro finali, districandosi assai bene anche nei tornei italiani,e terminando la stagione al n.80 del ranking. Quest’anno, il primo giocato quasi interamente sul tour maggiore, rischiava di vederlo in ribasso, scontrandosi con un livello maggiore, insieme Tomas è cresciuto notevolmente. Ha raggiunto a quarti al 250 di Buenos Aires e soprattutto le finali a Santiago (L. Jarry) e Houston (L. Tiafoe), sino alla finale raggiunta al quotato Challenger di Bordeaux, dove nel torneo ha battuto gente come Ramos Vinolas e il “caldissimo” Struff di questa stagione.

Alto e con buon servizio, leggero e veloce in campo, dotato di due fondamentali molto interessanti con i quali può sia difendersi che affondare con accelerazioni vincenti, è un giocatori in piena evoluzione, con mezzi che gli possono consentire ancora una discreta crescita. Qualità che ha esploso in tutto il suo ottimo torneo parigino, inclusa la splendida vittoria di ieri contro il giapponese Nishioka che gli ha aperto le porte ai quarti di uno Slam per la prima volta in carriera. Dopo la grande affermazione, ha parlato alla stampa raccontando cosa sia scattato dentro di sé per alzare il livello e raggiungere questi ottimi risultati. La chiave? Lavoro e crederci davvero, con un forte cambio di attitudine e mentalità.

“Non riesco ancora a credere a quello che ho fatto. È il giorno più felice di tutta la mia vita” esordisce Etcheverry di fronte alla stampa. “La verità è che sono partito un po’ nervoso, era difficile per me affrontarlo, è un mancino dallo stile di gioco molto particolare. Ho cercato di insistere sul rovescio, ma non ci riuscivo come volevo. Vincere il primo set è stato fondamentale perché stavo soffrendo, ma da quel momento in poi sono stato in grado di giocare in modo molto più aggressivo, prendendo tempo e cercando di imporre il mio ritmo. Era più affaticato, mentre io ammetto di sentirmi benissimo fisicamente, non mi sento per niente stanco”.

“Provo un’emozione fortissima in questo momento perché entrare in un quarto di finale del Grande Slam… voglio continuare, so che avrò bisogno del mio miglior tennis contro Zverev, ma sto giocando molto bene e arrivo con fiducia”.

Già, fiducia. La parola chiave della sua ascesa, grazie al lavoro iniziato nel 2023 col nuovo coach, Wally Grinovero. “Nel momento in cui ho iniziato a lavorare con lui, mi ha martellato insistendo sul fatto che dovevo cambiare aspetti tecnici in tutti i miei colpi, perché dovevo giocare molto più aggressivo. Ho rinunciato parzialmente e poi progressivamente allo stile che avevo e che mi aveva portato tra i primi 100 al mondo. Non è stato facile uscire dalla comfort zone alla ricerca di un livello superiore. Ho lavorato molto a livello mentale, non solo in termini di psicologia per gestire le emozioni dentro e fuori dal campo, ma anche con il mio allenatore per quanto riguarda la comprensione di questo sport e l’interpretazione dei momenti di gioco. Conoscenza del gioco e di me stesso, questa è la chiave del mio successo“.

Parole importanti, che raccontano la svolta e crescita di un tennista apparentemente “normale”, dotato di un discreto fisico e buoni colpi, ma niente che ti faccia saltare sulla sedia urlando “wow”! È l’esatta spiegazione di come con tanto lavoro tecnico, applicazione e soprattutto un forte cambio di mentalità si possano raggiungere grandi risultati.

Marco Mazzoni