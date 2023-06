Dal Roland Garros: Parlano Lorenzo Musetti “miglior partita del 2023” Lorenzo Sonego, Sara Errani e Matteo Arnaldi “giocherò poco su erba” (Video)

Lorenzo Musetti : “Sotto alcuni punti di vista non è esagerato definirla la mia miglior partita del 2023. Mantenere questo livello, questa solidità per tre set forse è una delle prime volte in carriera che mi succede. Sono felicissimo della mia prestazione, è frutto di un lavoro che sta pagando.

Nel tennis l’area mentale è veramente tanto importante, ho cercato di investire molto, tempo e denaro, in questo. I frutti del lavoro che sto facendo quotidianamrnte è integrato sicuramente da persone che sanno cosa devo fare e che mi aiutano a capire meglio cosa fare. Oggi è stata la definizione del lavoro dell’ultimo mese” ha spiegato Musetti. “Sto cercando di prendere i miei spazi, la mia routine che ho sviluppato da tempo e che mi fa entrare quasi sempre abbastanza pronto per il match. Con l’esperienza e le persone a fianco che mi aiutano, sto crescendo anche in questo.

E’ un avversario completamente diverso Norrie. L’ho già affrontato abbastanza recentemente, quello che mi fa stare bene è concentrarmi tanto su me stesso e su quello che devo fare in campo. Così con il mio tennis posso dare fastidio alla maggior parte dei miei avversari. Il mio obiettivo sarà ricopiare un po’ il match di stasera”.

“Ricevere complimenti così da una leggenda come Mats è bellissimo che mi paragone a Roger e Kuerten. Federer è sempre stato il mio giocatore preferito, Kuerten è uno degli idoli di Simone Tartarini, il mio allenatore. Speriamo un giorno di poter confermare questo paragone con più autorità.

Noto anche io che le palline tendono a ingrossarsi, bisogna spingerle molto. Due anni fa quando giocai qui con Cecchinato ricordo che le condizioni erano più veloci. Ma personalmente con queste palline mi trovo bene”.

Lorenzo Sonego : “Mi piace giocare in questa atmosfera, come quando io gioco a Roma e il pubblico è dalla mia parte, è normale che il pubblico qui fosse tutto per il francese. Sono molto soddisfatto della mia prestazione, ho giocato su un campo stupendo, c’era tanta gente, tanta energia e tanta carica… ho cercato di non perdere concentrazione e credo di aver giocato un ottimo match.

Avevo una estrema tranquillità oggi in campo, sapevo esattamente quello che andava fatto sul campo. Avevo le idee chiare e questo mi ha permesso di avere la massima fiducia in me stesso. Sono stato molto aggressivo e ho sempre cercato di cambiare un po’ il servizio, questa credo sia stata la chiave del match. Ho mischiato un po’ le carte.

Rublev lo conosciamo tutti, è in forma, ha una palla molto pesante. Ha a disposizione un ottimo servizio e in condizioni un po’ pesanti lascia andare il braccio ed è difficile che possa commettere errori.”.

Matteo Arnaldi : “Sicuramente non è stata una partita semplice. Lui è molto discontinuo, ci sono momenti in cui gioca molto bene e momenti in cui commette molti errori e non ti consente di avere continuità. Ha giocato meglio nei momenti importanti e io non sono riuscito a fare la differenza in quei frangenti. Alla fine è girata su pochi punti, un break per set e nel 3° set ho avuto anche l’opportunità di andare sopra di un break nei primi game…. quello avrebbe potuto fare la differenza. Se avessi giocato meglio in quei momenti forse avremmo parlato di un’altra partita. Bravo lui, ma anche qualche demerito mio.

Da Parigi mi porto via delle belle sensazioni. Ho ottenuto la prima vittoria in uno Slam e ho fatto tanta esperienza. Sto iniziando a giocare con continuità con avversari di livello… e questo mi darà molta consapevolezza per i prossimi tornei. L’erba? Ci ho giocato poco e soprattutto da junior. Non credo di giocare molti tornei su erba prima di Wimbledon. Forse cercherò qualche punto nei challenger, magari in Italia sulla terra, e poi vedremo”.

INTERVISTA SARA ERRANI