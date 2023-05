Sorprese e delusioni nella seconda giornata del Roland Garros

La seconda giornata del Roland Garros 2023 ha portato con sé una serie di sorprese e colpi di scena. Alcuni dei principali contendenti, sia nel torneo maschile che in quello femminile, sono stati eliminati, creando così un significativo rumore nell’ambiente tennistico.

La sconfitta che ha scatenato la maggiore sorpresa è stata quella di Félix Auger-Aliassime. Il talentuoso tennista canadese, tra i primi dieci del mondo, è stato il primo top 10 a dover dire addio al prestigioso torneo parigino.

Tuttavia, Auger-Aliassime non è stato l’unico a subire una delusione in questa giornata. Lunedì 29 maggio è stato un giorno difficile per alcune teste di serie del Roland Garros. Ecco l’elenco completo delle teste di serie eliminate nella giornata di lunedì.

Le teste di serie eliminata nella seconda giornata

Félix Auger-Aliassime (10)

Bernabé Zapata (32)

Jan-Lennard Struff (21)

Botic van de Zandschulp (25)

Petra Kvitova (10)

Veronika Kudermetova (11)

Martina Trevisan (26)

Belinda Bencic (12)

Karolina Pliskova (16)