Dal Roland Garros: Parlano gli azzurri. Lorenzo Musetti ed il mal di stomaco avuto la sera prima della partita. Parlano anche Sara Errani “Stanotte è morta mia nonna. Questa vittoria è per lei” e Lorenzo Sonego

Lorenzo Musetti : “Mikael Ymer è un avversario ostico, specialmente quando si gioca in queste condizioni lente e con le palline che tendono a usurarsi parecchio. Sono stato bravo nei momenti importanti, è stata una prova molto fisica e piena di scambi lunghi. Ieri non mi sono neanche potuto allenare perché sono stato male. Ho avuto mal di stomaco, probabilmente non avevo digerito qualcosa la sera prima, ma il fastidio è durato tutto il giorno e non mi ha permesso di idratarmi e mangiare al meglio. Mi sentivo debole, e sicuramente non ho assunto le energie che un atleta deve consumare prima di una partita di questo genere.

Il primo slam non è andato come speravo – spiega- . Poi ho attraversato un periodo difficile. Ora invece vengo da un momento molto positivo, specialmente sulla terra. Mi sento pronto per riprendere i passi di due anni fa. Il tabellone non è facile ma se si vuole arrivare in fondo bisogna essere pronti a battere chiunque”.

“Un esordio duro, sapevo che sarebbe stato un giocatore difficile da affrontare. Non semplice rispondere al suo servizio in maniera efficace e ci sono riuscito soprattutto da metà del terzo set in poi. Ho trovato la profondità nei miei colpi e ho fatto una grande partita.E’ un giocatore molto in forma Humbert, ha vinto due tornei e quando è stato impegnato nei Masters 1000 ha subìto sconfitte, avendo chance per vincere. Sarà necessario da parte mia esprimere il mio miglior tennis“.

Sara Errani: “Stanotte è morta mia nonna, mi sono svegliata con questa notizia. E’ stata una giornata complicata però sono riuscita comunque ad entrare in campo, ho lottato, sono rimasta attaccata alla partita e alla fine non so neanche io come ma ce l’ho fatta”.

Era la mia prima tifosa guardava tutte le mie partite… ovviamente questa vittoria è per lei. E’ difficile essere lontana da casa quando succedono queste cose, lontana da mia mamma in questo momento.

Io ci metto sempre la stessa voglia, per me giocare un 60mila o il primo turno di uno Slam sono la stessa cosa. Ci metto sempre e comunque il cuore e tutta la voglia che ho. Ho ottenuto la soddisfazione che cercavo quando sono rientrata nelle top 100… ero lì lì da tempo ed esserci riuscita dopo 4 anni mi ha tolto un peso. Era diventata una mia sfida personale… ora sono più tranquilla. Sono cosciente di essere agli sgoccioli della mia carriera ma amo il tennis, mi piace lottare, mi piace giocare… e provo a farlo con tutte le mie forze”.

