Roland Garros: Buon esordio per Giorgi, supera Cornet in due set

Inizia bene il Roland Garros 2023 per Camila Giorgi. L’azzurra ha sconfitto nel terzo match in programma sul Chatrier la francese Alizè Cornet per 6-3 6-4 in 1 ora e 42 minuti, accedendo così al secondo turno dove aspetta la vincitrice del derby statunitense tra Collins e Pegula. Una discreta prestazione per Camila, contro un’avversaria che aveva sconfitto nelle ultime cinque partite (totale degli head to head 5-2, ora diventati 6-2 a favore dell’italiana).

Il campo ha confermato la netta superiorità di Giorgi da punto di vista tecnico, nell’intensità di gioco e nella spinta, tanto che la vittoria sarebbe potuta arrivare anche prima, con uno score più netto. Tuttavia le condizioni di gioco non erano facilissime per colpa di forti folate di vento che complicavano molto soprattutto il lancio di palla al servizio. Non è un caso che nessuna delle due giocatrici ha servito bene, chiudendo entrambe con sette doppi falli (e Camila anche quattro falli di piede). La chiave tecnica del match è stata così la risposta: Giorgi ha spaccato in due più volte la partita proprio prendendosi rischi con la risposta contro le modeste prime e soprattutto seconde palle di Cornet, quasi sempre in balia dell’azzurra nei propri turni di battuta.

Alla fine infatti Camila ha strappato ben 15 palle break, trasformandone 7, contro il 4/6 della francese. Ma oltre alla risposta, nello scambio la marchigiana è stata quasi sempre in comando, dettando i tempi di gioco e trovando una potenza, angolo e profondità che hanno soverchiato l’avversaria per la gran parte del match. Ha concesso due break Camila nel primo set per suoi errori, ma non s’è mai avuta la sensazione che potesse davvero compromettere quel parziale. Le cose sono invece cambiate all’avvio del secondo set: Cornet ha sfruttato il primo vero passaggio a vuoto di Giorgi, riuscendo a farle perdere un po’ di ritmo alzando le parabole dei colpi e caricando di spin col diritto. Per la prima volta si è portata in vantaggio, allungando anche sul 4-2. Qua Camila è stata brava, perché la rivale stava compiendo il massimo sforzo e la partita si stava scaldando anche come atmosfera del pubblico, a Parigi con una francese in campo può essere un fattore non irrilevante. Giorgi invece è stata fredda nel restare focalizzata sui propri colpi, si è ripresa quel metro di campo perso rischiando al massimo l’anticipo e riprendendo il comando degli scambi. Con un break strappato di forza – eccellente in risposta – nell’ottavo game ha nuovamente preso in mano il gioco e poi ha sbaragliato la nizzarda nell’ultimo game, chiudendo l’incontro in bellezza.

Una Giorgi non perfetta, troppi gli errori, e con un 42% di prime in campo che dovrà assolutamente migliorare. Soprattutto è parsa sicura e scattante con i piedi, sembra aver ritrovato una buona forma fisica. Resta un buon ingresso nel torneo, ma al secondo turno contro Pegula o Collins sarà una partita assai diversa e servirà altra consistenza per portarla a casa.

Marco Mazzoni

La cronaca

Camila esordisce al RG23 sul Chatrier alla risposta. Cornet l’aiuta con due doppi falli, evidente come l’esperta francese tema la risposta aggressiva dell’azzurra, ma nemmeno è semplice tenerla in campo per le folate di vento che sferzano il campo. Camila non approfitta, sparacchia via in risposta, praticamente senza uno scambio è 1-0 Cornet. Giorgi chiude a 30 il suo primo game con un diritto vincente dal centro, sempre molto rapida nell’aggredire la risposta della rivale. 1 pari. Cornet cerca col rovescio dal centro (suo colpo migliore) di spostare verso destra Camila, la condizione tecnica che la marchigiana soffre maggiormente vista la sua apertura e meccanica di impatto che “scava” poco sotto alla palla. La tattica le porta due punti, ma Giorgi da 30-0 sotto vince quattro punti di fila in risposta, spingendo “duro” col diritto cross e prendendosi il break alla prima chance grazie a un rovescio aggressivo da tre quarti campo, che Alise non gestisce. 2-1 Giorgi. Purtroppo Camila restituisce subito il break, con un brutto game lo score torna in parità (2-2). Amelie continua a soffrire al servizio, non trova il miglior lancio di palla, già 4 doppi falli in tre game, e 30-40, nuova chance per l’allungo per Camila. Trova un Ace improvviso la francese, forse fortunato. Il break per Giorgi arriva alla seconda chance, dopo un rovescio spettacolare, forza l’errore della rivale col diritto, per il 3-2. Tiene con agio il suo turno di servizio Camila e scappa via con un altro break 5-2, sfruttando la terza chance (davvero difficile controllare la palla in questa fase per le improvvise raffiche di vento). Le condizioni difficili le paga anche Giorgi servendo per il primo set, è meno precisa e con un doppio fallo sul 30-40 restituisce uno dei break, per il 5-3. Poco male, il servizio di Alise è solo un assist alle risposte micidiali di Giorgi, che vola 0-40 in risposta e chiude alla seconda grazie al quinto doppio fallo di Cornet. 6-3, un parziale dominato dall’azzurra sul piano del gioco e dell’intensità.

Camila inizia al servizio il secondo set, la musica non cambia. L’azzurra è veloce nell’aggredire la palla, nemmeno così profonda di Cornet, scarica potenza e discreta precisone con colpi incrociati. Vince in sicurezza il suo game e mette enorme pressione alla nizzarda, volando 30-40 in risposta. Alza la parabola Alizè per togliere ritmo a Camila e riesce ad annullare la palla break. Non sfrutta altre due chance per l’allungo Giorgi (male sulla terza, il passante era piuttosto comodo ma muore in rete), Cornet con enorme fatica impatta lo score 1-1. Le chance non sfruttate pesano sulla testa di Camila, che commette il sesto doppio fallo del match e quindi sbaglia malamente, con troppa fretta, un rovescio che lo costa lo 0-40. Cornet è tatticamente perfetta: lavora tanto la palla, Giorgi perde un metro di campo e impatta troppo in alto, finendo per completare la “frittata” di un pessimo game, che manda avanti 2-1 e servizio la francese. Classico passaggio che Giorgi paga caro, proprio quando era in comando del match. La partita è improvvisamente girata a favore di Alizè, che con palle più lavorate ha trovato più sicurezza in spinta e mandato fuori ritmo l’azzurra, per il 40-0. Giorgi è brava a reagire al filotto negativo: con coraggio si butta più avanti, anticipa a tutta giocando qualche rovescio di contro balzo, ma ributtando così Cornet di nuovo indietro. Rimonta nel game, spinge con ritmo impressionante e ai vantaggi di prende il contro break, per il 2 pari. Sale la tensione: sul primo punto una smorzata di Alizè è vincente, ma Camila tira lo stesso il rovescio dopo il doppio rimbalzo, con la palla che praticamente finisce addosso alla rivale a gioco fermo, il pubblico non gradisce… Nella corrida Cornet si esalta, regge rovescio vs. rovescio e scappa avanti 15-40. La francese converte la seconda palla break con uno scambio rocambolesco, buttandosi avanti e indovinando di volo, di puro riflesso, un lob che pizzica la riga. 3-2 Cornet, brava a lottare ora su ogni palla, annullare una palla break e portarsi 4-2. Camila è brava a gestire il momento ottimo della rivale con relativa calma. Vince un buon turno di servizio e con le palle nuove fa esplodere risposte di una potenza terrificante, che sbaragliano la difesa di Cornet. Su 30-40 trova precisione e si prende il break del 4 pari. Servire è davvero difficile per il vento, tornato a sferzare il Chatrier. Sul 30 pari Giorgi rischia una seconda palla molto carica e veloce, che sorprende la posizione molto avanzata di Alizé. È un punto importantissimo perché la francese si innervosisce e sparacchia via al punto seguente, per il 5-4 Giorgi. Piedi sulla riga in risposta, l’azzurra mette enorme pressione, impatta con forza e si porta 0-30, a due punti dal match. Ride amaro Alizè, la prima palla non va… Camila trova un’altra risposta di diritto cross bella pesante, Cornet spara lungo. 0-40, Tre Match Point Giorgi! Altra risposta cross profonda, che provoca l’errore della rivale. Cordiale la stretta di mano sulla rete, forse si sono chiarite per quella pallata involontaria. È la sesta vittoria di fila per Giorgi, che si qualifica per il secondo turno. Una buona vittoria, buon inizio del torneo.

Marion Bartoli l’intervista in campo: “Sono felice di essere a Parigi, è stata una bella partita”. Le ricordano che lo scorso anno ha battuto Sabalenka: “E sembra bello essere qua, è un torneo magico” afferma Camila. Le ricordano che avrà due giorni liberi: “La città è bella, magari mi prenderò un po’ di tempo libero per visitare la città”. Come sempre una Giorgi telegrafica. La prossimo turno l’attende una sfida per niente facile contro Pegula o Collins.

GS Roland Garros Alizé Cornet Alizé Cornet 3 4 Camila Giorgi Camila Giorgi 6 6 Vincitore: Camila Giorgi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Alizé Cornet 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 Camila Giorgi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Alizé Cornet 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Camila Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 Alizé Cornet 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Camila Giorgi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Alizé Cornet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Camila Giorgi 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 Alizé Cornet 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Camila Giorgi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Alizé Cornet 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 3-6 Camila Giorgi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 3-5 Alizé Cornet 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Camila Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Alizé Cornet 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Camila Giorgi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Alizé Cornet 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Camila Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Alizé Cornet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0