Novak Djokovic emula il servizio del suo allenatore Goran Ivanisevic a Roland Garros (Video)

Novak Djokovic ha sorpreso tutti al Roland Garros imitando il servizio del suo allenatore, Goran Ivanisevic. Con una precisione impressionante, Djokovic ha replicato la caratteristica meccanica del servizio del famoso giocatore croato, suscitando grande stupore e ammirazione tra i fan e i colleghi.

Dopo aver passato innumerevoli ore a guardare Ivanisevic giocare e ad allenarsi con lui, Djokovic ha avuto l’opportunità di interiorizzare a fondo la tecnica del suo mentore. E, naturalmente, che momento migliore per dimostrare questa intuizione e abilità se non durante uno dei più importanti tornei di tennis al mondo, Roland Garros?

Un video di Djokovic che esegue il servizio alla Ivanisevic è rapidamente diventato virale sui social media, ricevendo elogi da parte della comunità tennistica e alimentando ulteriormente l’ammirazione dei tifosi per l’abilità e l’ingegnosità del serbo.

Goran Ivanisevic, da parte sua, non poteva che restare sorpreso di fronte a questa dimostrazione di abilità da parte del suo allievo. L’ex campione croato, noto per il suo potente servizio, è oggi uno dei punti di riferimento nel team di Djokovic, contribuendo con la sua esperienza e la sua conoscenza nel far progredire (se ancora fosse possibile) il talento del campione serbo.