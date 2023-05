Roland Garros: Il Tabellone Principale femminile. Sorteggio da incubo per le italiane. La Trevisan da testa di serie sfida Elina Svitolina

Roland Garros – Tabellone Principale – parte alta – terra

(1) Iga Swiatek vs Cristina Bucsa

Qualifiée/Lucky Loser Qualifiée/lucky loser vs Claire Liu

Rebecca Peterson vs Qualifiée/Lucky Loser Qualifiée/lucky loser

Xinyu Wang vs (31) Marie Bouzkova

(18) Victoria Azarenka vs Bianca Andreescu

Anna Kalinskaya vs Emma Navarro

Lin Zhu vs Lauren Davis

Lesia Tsurenko vs (13) Barbora Krejcikova

(11) Veronika Kudermetova vs Anna Karolina Schmiedlova

Qualifiée/Lucky Loser Qualifiée/lucky loser vs Kristina Kucova

Qualifiée/Lucky Loser Qualifiée/lucky loser vs Kristina Mladenovic

Kaia Kanepi vs (20) Madison Keys

(25) Anhelina Kalinina vs Diane Parry

Qualifiée/Lucky Loser Qualifiée/lucky loser vs Alison Riske-amritraj

Qualifiée/Lucky Loser Qualifiée/lucky loser vs Julia Grabher

Rebeka Masarova vs (6) Coco Gauff

(4) Elena Rybakina vs Qualifiée/Lucky Loser Qualifiée/lucky loser

Linda Noskova vs Danka Kovinic

Clara Burel vs Sara Sorribes tormo

Petra Martic vs (32) Shelby Rogers

(23) Ekaterina Alexandrova vs Viktoriya Tomova

Qualifiée/Lucky Loser Qualifiée/lucky loser vs Anna-Lena Friedsam

Rebecca Marino vs Diana Shnaider

Tatjana Maria vs (14) Beatriz Haddad maia

(10) Petra Kvitova vs Elisabetta Cocciaretto

Qualifiée/Lucky Loser Qualifiée/lucky loser vs Qualifiée/Lucky Loser Qualifiée/lucky loser

Anett Kontaveit vs Bernarda Pera

Qualifiée/Lucky Loser Qualifiée/lucky loser vs (22) Donna Vekic

(30) Sorana Cirstea vs Jasmine Paolini

Qualifiée/Lucky Loser Qualifiée/lucky loser vs Kateryna Baindl

Selena Janicijevic vs Oceane Dodin

Lucia Bronzetti vs (7) Ons Jabeur

(8) Maria Sakkarivs Karolina MuchovaNadia Podoroskavs Jessika Ponchetvs Jil TeichmannAnna Bondarvs (27) Irina-Camelia Begu

(21) Magda Linette vs Leylah Fernandez

Qualifiée/Lucky Loser Qualifiée/lucky loser vs Aliaksandra Sasnovich

Leolia Jeanjean vs Kimberly Birrell

Qualifiée/Lucky Loser Qualifiée/lucky loser vs (12) Belinda Bencic

(15) Liudmila Samsonova vs Katie Volynets

Anastasia Pavlyuchenkova vs Linda Fruhvirtova

Mayar Sherif vs Madison Brengle

Qualifiée/Lucky Loser Qualifiée/lucky loser vs (24) Anastasia Potapova

(28) Elise Mertens vs Qualifiée/Lucky Loser Qualifiée/lucky loser

Caty Mcnally vs Ana Bogdan

Alizé Cornet vs Camila Giorgi

Danielle Collins vs (3) Jessica Pegula

(5) Caroline Garcia vs Xiyu Wang

Anna Blinkova vs Ysaline Bonaventure

Nuria Parrizas diaz vs Qualifiée/Lucky Loser Qualifiée/lucky loser

Elina Svitolina vs (26) Martina Trevisan

(17) Jelena Ostapenko vs Tereza Martincova

Peyton Stearns vs Katerina Siniakova

Marketa Vondrousova vs Alycia Parks

Jule Niemeier vs (9) Daria Kasatkina

(16) Karolina Pliskova vs Sloane Stephens

Varvara Gracheva vs Dalma Galfi

Yulia Putintseva vs Maryna Zanevska

Qualifiée/Lucky Loser Qualifiée/lucky loser vs (19) Qinwen Zheng

(29) Shuai Zhang vs Magdalena Frech

Qualifiée/Lucky Loser Qualifiée/lucky loser vs Kamilla Rakhimova

Panna Udvardy vs Qualifiée/Lucky Loser Qualifiée/lucky loser

Marta Kostyuk vs (2) Aryna Sabalenka