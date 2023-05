Roland Garros: Il Tabellone Principale maschile. Musetti dalla parte di Alcaraz. Sinner dalla parte di Mevedev

Roland Garros – Tabellone Principale – parte alta – terra

(1) Carlos Alcaraz vs Qualifié/Lucky Loser Qualifié/lucky loser

Christopher O’connell vs Taro Daniel

Matteo Arnaldi vs Daniel Elahi Galan

Brandon Nakashima vs (26) Denis Shapovalov

(17) Lorenzo Musetti vs Mikael Ymer

Alexander Shevchenko vs Oscar Otte

Qualifié/Lucky Loser Qualifié/lucky loser vs Qualifié/Lucky Loser Qualifié/lucky loser

Benoit Paire vs (14) Cameron Norrie

(10) Felix Auger-aliassime vs Fabio Fognini

Jason Kubler vs Qualifié/Lucky Loser Qualifié/lucky loser

Qualifié/Lucky Loser Qualifié/lucky loser vs Maxime Cressy

Mackenzie Mcdonald vs (24) Sebastian Korda

(32) Bernabe Zapata miralles vs Diego Schwartzman

John Isner vs Nuno Borges

Roberto Carballes baena vs Qualifié/Lucky Loser Qualifié/lucky loser

Jiri Vesely vs (5) Stefanos Tsitsipas

(3) Novak Djokovic vs Aleksandar Kovacevic

Marton Fucsovics vs Hugo Grenier

Luca Van assche vs Marco Cecchinato

Arthur Fils vs (29) Alejandro Davidovich fokina

(19) Roberto Bautista agut vs Yibing Wu

Qualifié/Lucky Loser Qualifié/lucky loser vs Juan Pablo Varillas

Qualifié/Lucky Loser Qualifié/lucky loser vs Tallon Griekspoor

David Goffin vs (13) Hubert Hurkacz

(11) Karen Khachanov vs Constant Lestienne

Patrick Kypson vs Qualifié/Lucky Loser Qualifié/lucky loser

Stan Wawrinka vs Albert Ramos-vinolas

Thanasi Kokkinakis vs (20) Daniel Evans

(30) Ben Shelton vs Lorenzo Sonego

Adrian Mannarino vs Ugo Humbert

Arthur Cazaux vs Corentin Moutet

Laslo Djere vs (7) Andrey Rublev

(6) Holger Runevs Christopher EubanksGael Monfilsvs Sebastian BaezGiovanni Mpetshi perricardvs Qualifié/Lucky Loser Qualifié/lucky loserQualifié/Lucky Loser Qualifié/lucky loservs (31) Miomir Kecmanovic

(23) Francisco Cerundolo vs Jaume Munar

Thiago Monteiro vs Benjamin Bonzi

Richard Gasquet vs Arthur Rinderknech

Michael Mmoh vs (9) Taylor Fritz

(16) Tommy Paul vs Qualifié/Lucky Loser Qualifié/lucky loser

Nicolas Jarry vs Hugo Dellien

Qualifié/Lucky Loser Qualifié/lucky loser vs Marcos Giron

Jiri Lehecka vs (21) Jan-Lennard Struff

(25) Botic Van de zandschulp vs Qualifié/Lucky Loser Qualifié/lucky loser

Zhizhen Zhang vs Dusan Lajovic

Alexander Bublik vs Qualifié/Lucky Loser Qualifié/lucky loser

Qualifié/Lucky Loser Qualifié/lucky loser vs (4) Casper Ruud

(8) Jannik Sinner vs Alexandre Muller

Daniel Altmaier vs Marc-Andrea Huesler

Emil Ruusuvuori vs Gregoire Barrere

Qualifié/Lucky Loser Qualifié/lucky loser vs (28) Grigor Dimitrov

(22) Alexander Zverev vs Lloyd Harris

Hugo Gaston vs Alex Molcan

Alexei Popyrin vs Qualifié/Lucky Loser Qualifié/lucky loser

Filip Krajinovic vs (12) Frances Tiafoe

(15) Borna Coric vs Federico Coria

Dominic Thiem vs Pedro Cachin

Jack Draper vs Tomas Martin Etcheverry

Ilya Ivashka vs (18) Alex De minaur

(27) Yoshihito Nishioka vs J.J. Wolf

Max Purcell vs Jordan Thompson

Quentin Halys vs Guido Pella

Qualifié/Lucky Loser Qualifié/lucky loser vs (2) Daniil Medvedev