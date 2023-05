Martina Trevisan costretta al ritiro, Julia Grabher vola in semifinale al Gran Prix Sar la Princesse Lalla Meryem

La campionessa in carica Martina Trevisan si è ritirata dal suo match di quarti di finale al Gran Prix Sar la Princesse Lalla Meryem dopo soli 37 minuti di gioco, lasciando la strada libera all’austriaca Julia Grabher.

Il match, che aveva aperto il programma del Centrale, vedeva Trevisan sottoposta a una forte pressione, dopo essere stata in vantaggio per 3-1, per poi subire una rimonta significativa da parte di Grabher. Il punteggio si è concluso a 6-3 in favore dell’austriaca, che ha poi vinto cinque game consecutivi, guadagnandosi la vittoria del primo set.

Tuttavia, è stato evidente che Martina, tennista azzurra testa di serie numero 1 nel 250 di Rabat, stava lottando con problemi fisici. In particolare, sembrava soffrire per un disturbo al polpaccio.

Per Grabher, 26enne austriaca, questo rappresenta un’importante svolta nella sua carriera. Questo era infatti il suo primo quarto di finale WTA in carriera, e grazie al ritiro di Trevisan, ora si troverà a giocare la sua prima semifinale. La sua avversaria sarà la vincente del match tra Riera e Putinseva.