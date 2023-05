Badosa salta Roland Garros e Wimbledon, frattura da stress alla vertebra L4

Brutte notizie per Paula Badosa. La tennista iberica è costretta a saltare Roland Garros a causa di una frattura da stress alla vertebra L4, che la costringerà ad uno stop di 8-12 settimane. Quindi la 25enne nata a New York, attualmente al n.29 della classifica WTA, sarà costretta anche a rinunciare alla stagione su erba, Wimbledon incluso. Sono un “miracolo” potrebbe consentirla di sbarcare ai Championships.

Ecco il messaggio social di Paula che conferma la lesione e il forfait a Parigi. “Quando tutto sembrava andare per il meglio, ho ricevuto una pessima notizia appena prima di un torneo dello Slam. Al torneo di Roma ho sofferto una frattura da stress alla colonna vertebrale. È stata una notizia molto dura dopo il difficile inizio di stagione con altri infortuni. Questo mi costringerà a restare fuori per alcune settimane”.

Davvero un peccato per Paula, che già era stata costretta a rinunciare gli Australian Open a gennaio per un altro infortunio. In bocca al lupo alla giocatrice, le auguriamo un pronto recupero.